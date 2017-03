Frankreichs Präsidentenwahl: Juppé will Fillon nicht ersetzen

Bürgermeister von Bordeaux: "Es ist für mich zu spät" – Hatte als Ersatzkandidat für umstrittenen Fillon gegolten

Paris – Der konservative Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, hat bei einer Rede am Montagvormittag in seiner Heimatstadt ein Antreten bei der Präsidentenwahl im April erneut ausgeschlossen. Er werde den Kandidaten der Konservativen, François Fillon, nicht ersetzten, sagte er. Er habe zwar zahlreiche Aufrufe erhalten, doch noch ins Rennen einzusteigen, könne diesen aber nicht folgen. "Es ist zu spät für mich". Zudem verkörpere er auch nicht den Aufbruch zu einer politischen Erneuerung, die von den Wählern gewünscht werde.

Juppé hatte lange als Favorit im Rennen um die konservative Nominierung und auch für den Posten die Wahl das Präsidenten gegolten. Er hatte dann im Dezember aber überraschend deutlich die konservative Vorwahl gegen Fillon verloren. Weil dieser in der Affäre um die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Frau und Kinder immer mehr in Kritik gerät, hatte es zuletzt geheißen, Juppé könnte ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen, sollte Fillon verzichten müssen.

"Unser Land ist krank"

Seine Rede nutzte Juppé für einen veritablen Rundumschlag. Neben Kritik an der "radikalisierten" Rechten, der schwachen linken und der "politisch unreifen" und "wankelmütigen" Kampagne des zentristischen Emmanuel Macron ging Juppé auch auf Fillon ein. Dessen Weigerung, sich trotz seiner offenkundigen Problem aus der Kampagne zurückzuziehen bezeichnet er als "halsstarrig", er habe sich in eine Sackgasse manövriert: "Was für eine Vergeudung!"

Insgesamt kam Juppé zu einer harten Diagnose: "Unser Land ist krank", sagte er, ohne aber selbst einen Plan für eine Heilung zu präsentieren oder Vorschläge für eine Lösung der Krise in der konservativen Partei aufzuzeigen.

Suche nach Ersatz

Für den heutigen Abend ist ein Krisentreffen der konservativen Republikaner geplant, bei dem sie über das weitere Vorgehen sprechen wollen. Ins Rennen um die Nominierung hatte sich im Dezember auch Expräsident Nicolas Sarkozy begeben. Er war hinter Juppé und seinem ehemaligen Premier Fillon auf Platz drei gelandet. Sarkozy hat seither aber in mehreren Interviews seinen Rückzug ins Privatleben angedeutet.

Anders als Fillon hatten Umfragen Juppé im Fall eines Antretens den Einzug in die Stichwahl gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen (Front National) vorausgesagt. Fillon liegt hingegen in der Gunst der Wähler hinter dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron, der einst in der linken Regieurng von François Hollade Wirtschaftminister war. Sowohl Fillon als auch Juppé und Macron liegen in Erhebungen für die Stichwahlrunde bisher deutlich vor Le Pen. (red, Reuters, 6.3.2016)