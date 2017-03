Gipfel: Hollande warnt vor "Explosion" der EU

Französischer François Präsident Hollande trifft Montagabend mit Angela Merkel, Mariano Rajoy und Paolo Gentiloni zusammen

Versailles – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Montag (18.00 Uhr) mit dem französischen Präsidenten sowie den Regierungschefs Italiens, Paolo Gentiloni, und Spaniens, Mariano Rajoy, über die Zukunft der EU. Frankreichs Staatschef François Hollande hat zu dem Vierer-Treffen im Schloss von Versailles eingeladen, bei dem zwei bevorstehende EU-Gipfel vorbereitet werden sollen.

Hollande hatte das Format damit begründet, dass es sich um die vier wichtigsten Länder handle: "Es ist an uns zu sagen, was wir gemeinsam mit anderen tun wollen." Sowohl Merkel als auch Hollande hatten zuletzt für die alte Idee eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten geworben – also die Möglichkeit, dass manche EU-Staaten bei einzelnen Themen enger zusammenarbeiten, ohne dass alle mitziehen müssen.

Vorgehen notwendig

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und anderen europäischen Blättern begründete er am Montag dieses Vorgehen erneut als "notwendig". Wenn nicht einige Staaten vorangingen, drohe Europa zwischen jenen Staaten, die mehr Integration wünschen, und jenen, die das Gegenteil wollen, zerrissen zu werden. Wörtlich sagte Frankreichs Präsident, die EU drohe zu "explodieren".

Zudem hat er vor einem Sieg der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen gewarnt. "Die Gefahr besteht", sagte er. Die Rechtsextremen in Frankreich seien seit mehr als 30 Jahren nie so stark gewesen wie heute. Frankreich werde ihnen aber nicht "erliegen".

Eine Zukunft voller Barrieren

"Wir wissen, dass die Wahl nicht nur das Schicksal unseres Landes entscheidet, sondern auch die Zukunft Europas", sagte Hollande. Denn falls die Front-National-Chefin Le Pen wider Erwarten die Wahl gewinnen sollte, "dann würde sie sofort mit dem Austritt aus der Eurozone beginnen – und sogar aus der EU". Das ist das Ziel alle Populisten: raus aus Europa, sich der Welt verschließen und sich eine Zukunft ausmalen voller Barrieren und Grenzen, die mit Wachtürmen verteidigt werden"

Am Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschef der EU zu ihrem Frühlingsgipfel in Brüssel. Zum 60. Jahrestag der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft am 25. März steht dann ein Treffen in Rom an. Dabei wollen die EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung abstecken, wo die gemeinsame Reise nach dem erwarteten Austritt Großbritanniens hinführen könnte. (APA, 6.3.2017)