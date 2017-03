Ex-Drogeriekönig Schlecker steht vor Gericht

Anklage wegen betrügerischen Bankrotts, Insolvenzverschleppung, Untreue und einer falschen eidesstattlichen Versicherung, auch in Linz läuft eine Klage

Stuttgart – Begleitet von großem Medieninteresse hat am Montag vor dem Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen Anton Schlecker begonnen. Der Gründer der gleichnamigen Drogeriemarktkette muss sich wegen vorsätzlichen Bankrotts vor Gericht verantworten.

Er soll Vermögen dem Zugriff der Gläubiger entzogen und Millionen beiseitegeschafft, den Zustand des Konzerns im Konzernabschluss falsch dargestellt und vor dem Insolvenzgericht unrichtige Angaben gemacht haben.

Mit auf der Anklagebank sitzen seine Frau Christa und seine beiden Kinder Meike und Lars. Bei ihnen geht es um Beihilfe zum Bankrott. Schleckers Sohn und Tochter müssen sich auch wegen Insolvenzverschleppung und Untreue verantworten.

Anklage auch in Linz anhängig

Gegen Christa Schlecker und ihre beiden Kinder Meike und Lars ist seit 20. Jänner auch in Linz eine Klage anhängig, schreibt der "Kurier". Die Nachfolgegesellschaft von Schlecker Österreich, Dayli, war nach einem Jahr ebenfalls zahlungsunfähig geworden. Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner habe eine Klage über 20 Millionen Euro eingebracht, auch wenn der Schaden auf 172 Millionen Euro geschätzt werde und habe sich eine Ausdehnung der Klage auf die volle Summe vorbehalten.

Europas ehemals größte Drogeriemarktkette Schlecker hatte im Jänner 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 25.000 Menschen in Deutschland und noch einmal so viele im Ausland verloren ihren Arbeitsplatz. In Österreich führte der Unternehmer Rudolf Haberleitner das Unternehmen als Drogeriekette Dayli noch ein Jahr weiter. (APA, 6.3.2017)