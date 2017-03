Peugeot kauft Opel um 2,2 Milliarden Euro

1,3 Mrd. Euro für Europageschäft von Opel und Vauxhall – Zusätzlich 0,9 Mrd. Euro für europäische Geschäfte von GM Financial – Werk in Wien Aspern betroffen

Paris/Rüsselsheim – Der deutsche Autobauer Opel wechselt den Besitzer: Der US-Mutterkonzern General Motors verkauft sein Europageschäft an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroën. Wie PSA am Montagmorgen in einer Erklärung mitteilte, zahlt der Konzern dafür 1,3 Milliarden Euro; für weitere 900 Millionen gehen die europäischen Geschäfte von GM Financial an das französische Unternehmen.

Zu dem bisherigen Europageschäft von GM gehört neben Opel auch Vauxhall. In Österreich ist in Wien Aspern ein Werk für Motoren und Getriebe mit 1.600 Mitarbeitern von dem Deal umfasst. (APA, AFP, 6.3.2017)