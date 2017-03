Neues Logo für Lebensmittelhändler Hofer

Einführung ab Juni 2017 – Die bekannten Hofer-Farben bleiben erhalten

Sattledt/Wien – Lebensmittelhändler Hofer bekommt ein neues Logo, es soll ab Juni 2017 in allen neun Aldi Süd-Ländern sukzessive eingeführt werden. Die Hofer-typischen Farben bleiben dabei erhalten, das Logo wurde gemeinsam mit illion. markensocietaet überarbeitet.

foto: hofer

"Die Zeit war reif für ein neues Design, ist doch Hofer stets am Puls der Zeit. Dies erkennen die Kunden nicht nur an unserem Angebot an innovativen Produkten und unseren umfangreichen Nachhaltigkeitsaktivitäten, sondern auch an unserer fortschrittlichen Filialflotte, bei der wir modernes Design mit klimaschonender Technik verbinden", sagt Hofer-Generaldirektor Günther Helm. (red, 6.3.2017)