EU-Minister sollen Weg für gemeinsames militärisches Hauptquartier ebnen

Für Auslandseinsätze und Ausbildungsmissionen – Außenminister Kurz und Verteidigungsminister Doskozil bei Tagung

Brüssel – Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten sollen am Montag in Brüssel den Weg für den Aufbau eines gemeinsamen militärischen Hauptquartiers für Auslandseinsätze ebnen. Über das neue Planungs- und Führungszentrum könnten nach Angaben aus EU-Kreisen bereits in einigen Monaten die Ausbildungsmissionen in Mali, Somalia und Zentralafrika gesteuert werden.

Mittelfristig sollen aber auch andere Arten von Einsätzen über das neue Hauptquartier zentral koordiniert werden. Dies könnten zum Beispiel der Anti-Schlepper-Einsatz vor der libyschen Küste oder die Anti-Piraterie-Operation Atalanta am Horn von Afrika sein.

Eingerichtet werden soll das neue Hauptquartier im bereits bestehenden EU-Militärstab in Brüssel. Dieser wird den Planungen zufolge auch die ersten 30 bis 35 Mitarbeiter stellen.

"Krisenreaktionstruppe"

"Wir wollen ein Europa, das in den großen Fragen stärker wird und sich in Fragen zurück nimmt, die nationalstaatlich oder regional besser gelöst werden", so Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) im Gespräch mit dem Ö1-Morgenjournal. Zu ersterem würde die Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zählen. Daher solle eine "europäische Krisenreaktionstruppe geschaffen werden, "die in den Bereichen Kampf gegen den Terrorismus, Stabilisierung und Friedenserhaltung einen Beitrag leisten kann", so Kurz.

Zudem soll die Grenzschutzagentur Frontex aufgerüstet werden. "Die Basis für ein Europa ohne Grenzen nach innen sind funktionierende Außengrenzen. Und die haben wir im Moment nicht", so der Außenminister. Jeder, der glaube, dass die Flüchtlingsfrage gelöst sei, solle sich die Zahlen anschauen, sagte Kurz zu Ö1.

Illegal Einreisende sollten an den EU-Außengrenzen ebenso wie auf der Westbalkan-Route "gestoppt, versorgt und zurückgeschickt" werden, entweder ins Herkunftsland, ein Transitland oder ein Flüchtlingslager außerhalb der EU, wo es Schutz gebe aber nicht das erhoffte bessere Leben in Mitteleuropa. Es solle Flüchtlingszentren außerhalb der EU geben, wo diese sind sei nicht die entscheidende Frage.

Doskozil gegen EU-Armee

Aus Österreich wird neben Kurz auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zu dem EU-Ministertreffen erwartet.

Er sieht in dem geplanten EU-Militärzentrum "keine Vorleistung für eine europäische Armee". Doskozil sagte am Montag vor Beratungen der EU-Verteidigungs- und Außenminister in Brüssel: "Wir werden heute kein Hauptquartier beschließen, sondern ein Koordinierungszentrum für Trainingseinsätze".

Doskozil schloss aus, dass Österreich sich einer europäischen Armee anschließen würde. "Wir werden sicherlich nicht Teil der europäischen Armee sein, wenn es darum geht, dass wir möglicherweise hier einen Beitragsautomatismus sehen. Das ist mit unserer Neutralität nicht vereinbar", betonte er. Es mache aber Sinn, dass sich die EU-Staaten bei Trainingseinsätzen koordinierten, dies sei auch ein österreichisches Ziel. "Der Weg darf nicht in Richtung europäische Armee gehen", betonte er.

Bereits jetzt würden die zentraleuropäischen Länder und die Balkan-Staaten auf ziviler, polizeilicher und militärischer Ebene bei Migration und zum Schutz der EU-Außengrenze zusammenarbeiten. Andererseits gelte in Österreich die Neutralität. Wenn es darum gehe, für Kampfhandlungen einen Beitragsautomatismus zu etablieren, "sind wir nicht dabei". Es gelte die "irische Klausel, wir entscheiden selbst, wo wir mitmachen". Doskozil: "Für uns ist die Neutralität oberste Prämisse. Wir werden die Neutralität nicht aushöhlen." (red, APA, 6.3.2017)