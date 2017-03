16 Tote, 35 Verletzte bei Busunfall in Panama

Fahrzeug stürzte in einen Fluss

Panama-Stadt – Bei einem schweren Busunfall sind in Panama am Sonntag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und 35 weitere verletzt worden, mehrere von ihnen lebensgefährlich.

Der Fernbus aus der Provinz Bocas del Toro sei auf dem Weg in die Stadt Chame von der Straße abgekommen und in einen Fluss in einer Schlucht gestürzt, sagte ein Vertreter des Zivilschutzes. Zahlreiche Insassen seien im Frontbereich des Fahrzeugs eingeschlossen gewesen. Einige seien im Bus ertrunken. Die Unfallursache sei noch unklar. Retter waren mit Krankenwagen und Hubschraubern im Einsatz. (APA/AFP, 6.3.2017)