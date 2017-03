Pro und Kontra: Auftrittsverbot für türkische Politiker

KONTRA: Da müssen wir durch

von Gianluca Wallisch

Dass der erste Reflex "Das muss verboten werden!" lautet, ist nachvollziehbar. Warum soll man jemandem eine Bühne geben, der sich selbst kaum als Demokrat geriert? Einem, der das Land, in dem er auftreten will, nicht nur wiederholt kritisiert, sondern sogar – im Falle Deutschlands – mit rüden Worten angreift?

Nun, vielleicht deswegen, weil wir in Deutschland, in Österreich und jedem anderen Staat der Europäischen Union in einer Demokratie leben, die solche Herausforderungen annehmen sollte, statt ihnen aus dem Weg zu gehen. Wir sollten uns zur selbstgegebenen Verfassung bekennen und Rede- und Meinungsfreiheit gewähren, solange nicht Gesetze gebrochen werden. Und wenn dies geschieht, sollten wir stark genug sein, die Konsequenzen zu ziehen, seien sie auch unangenehm. Da müssen wir durch, und sei es auch mit Bauchweh und Kopfschmerzen.

Zumindest über das rechtliche Instrumentarium verfügen wir bereits. Ein neues, EU-weites Auftrittsverbot für türkische Politiker würde wohl kaum den Druck Ankaras von einzelnen Ländern – etwa Deutschland – nehmen, sondern die Union als Ganze schwächen. Denn ein gegen die Türkei gerichtetes Verbot würde bloß dem Narrativ von Präsident Tayyip Erdogan helfen. Er würde das als Angriff auf ihn persönlich und seine Nation sehen. Und er würde davon sprechen, dass die EU den Rechtsstaat zwar predigt, diesen aber selbst nicht so genau nimmt, kommt es hart auf hart. Ein Verbot wäre ein Geschenk an ihn. (Gianluca Wallisch, 5.3.2017)