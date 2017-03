Plebiszit über Kloster in St. Andrä: Entscheidung kommende Woche

Im burgenländischen Seewinkel soll Mitteleuropas erstes orthodoxes Kloster gebaut werden

Eisenstadt – Ob der Bau eines orthodoxen Klosters in St. Andrä im Seewinkel dem Gemeindevolk zur Entscheidung vorgelegt wird, entscheidet sich in der kommenden Woche. Eine Bürgerinitiative hat dafür Unterschriften gesammelt, 25 Prozent genügen laut burgenländischem Gemeindevolksrechtegesetz, 329 wären das in St. Andrä.

Ende Jänner hatte die Initiative schon genügend abgegeben, allerdings erkannte der Gemeinderat – nach entsprechender Beratung der Gemeindeabteilung im Landhaus – erhebliche Mängel bei immerhin 145 von 381. Am Faschingsdienstag endete die Nachfrist, die Klosterbaugegner sammelten 136 neu. Am Freitag waren Gemeindevertreter in Eisenstadt, um sich – wieder – einschlägigen Rat zu holen.

Verweis auf Gemeindeautonomie

Das finden die Projektgegner ungehörig. Gerhard Mauersics, Sprecher der Initiative, verweist auf die Gemeindeautonomie. Der Gemeinderat und nur er habe zu entscheiden, das Land habe sich herauszuhalten. Das eh zu tun, betont man gerne im Büro der zuständigen Landesrätin Astrid Eisenkopf. Man habe ja bloß juristische Auskunft erteilt. Zum Beispiel darüber, was das im Gesetz ausdrücklich verwendete Wort "eigenhändig" meine.

Nun, so Gerhard Mauersics, habe man aber all die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. "Auch wenn sie wieder welche rausstreichen, wird das reichen." Er rechnet fix mit der Abstimmung.

Vom Klosterstreit mitgenommen

Gerhard Mauersics klingt schon etwas mitgenommen vom Klosterstreit. Er fühlt sich vom Bürgermeister missachtet und von den Medien missverstanden. Rechtliche Schritte fasse er ins Auge, vom STANDARD wünscht er sich eine Klarstellung: Der Grund, auf dem das Kloster gebaut werden soll, gehöre keineswegs der Diözese, sondern der Pfarre, die allerdings den Bau unterstützt. "Das sind Pfarrpfründen, zweckgewidmet für den Unterhalt des Pfarrers." Gegen das Kloster an sich habe er nichts. Nur gegen den Standort in Siedlungsnähe.

Die Klosterbrüder sind, aus quasi klimatischen Gründen, auch für eine Volksabstimmung. Dass die positiv ausfällt, scheint keineswegs sicher, obwohl eine Volksbefragung (Mauersics: "Bürgerbefragung!") im Vorjahr dafür war. "Am Zicksee", so ein ortskundiger Klosterfreund, "gibt es ziemlich viele Zweitwohnsitzer." Und die sind klarerweise kommunal wahlberechtigt. (Wolfgang Weisgram, 5.3.2017)