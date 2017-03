Kane schießt Tottenham erneut zum Sieg

Zwei Treffer beim 3:2 über Everton, Londoner mit neuntem Heim-Erfolg in Serie

London – Tottenham Hotspur hat sich den neunten Heimsieg in Folge gesichert und den Abstand auf Tabellenführer FC Chelsea in der Premier League auf zunächst einmal sieben Punkte verringert. Die Blues könnten am Montag (21.00 Uhr bei West Ham) den alten Abstand von zehn Zählern wieder herstellen.

Tottenham jedenfalls setzte sich am 27. Spieltag gegen den FC Everton mit 3:2 (1:0) durch und festigte Platz zwei. Mit 56 Punkten hat man vier Zähler Vorsprung auf das drittplatzierte Liverpool.

Harry Kane erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss die Führung für die Spurs (20.) und erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0 (56.), Toffees-Goalgetter Romelu Lukaku (81.) verkürzte zwischenzeitlich für Everton. In einer hektischen Nachspielzeit traf Dele Alli (90.+2), bevor Evertons Enner Valencia (90.+3) erneut nachzog. Mit seinem 18. und 19. Saisontreffer schob sich Kane an die Spitze der Torjägerliste vor Lukaku (18). (sid, 5.3. 2017)