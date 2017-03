TV- und Radiotipps für Montag, 6. März

Von Wolfgang Sobotka in "Klartext" bis zu chinesischer Umerziehung in "Web Junkie" – und dazwischen "Schnell ermittelt" im Kinoformat

19.45 INTERVIEW

Klartext: Wolfgang Sobotka ist erster Gast von Martin Thür in der neuen Staffel der Interviewreihe. Der Innenminister und ÖVP-Politiker über die Verschärfung und Verengung von Flüchtlingsobergrenze, Demonstrationsrecht, Fremdenrecht. Bis 20.15, ATV 2

20.15 KRIMI

foto: orf/mr film/petro domenigg

Schnell ermittelt: Einsamkeit (A 2016, Andreas Kopriva) Der Spielfilm zur ORF-Erfolgsserie mit Ursula Strauss als Angelika Schnell. Die Kurzfassung: Ein Versicherungsmanager, der von der Decke baumelt, eine kopflose Frauenleiche mit einem Ei im Nabel, Oberst Schuster, der Einsparungen fordert, und ein Wasserrohrbruch, der ihre Wohnung unbewohnbar macht. Bis 21.45, ORF 1

Hier geht's zum lesenswerten STANDARD- Interview mit Ursula Strauss über die neue "Schnell"-Staffel, Schlendrian und "Twin Peaks"

20.15 MAHLZEIT

Themenmontag: Essen Unser Schnitzel Was wäre unser Land ohne Panier, fragt Peter Liska. 21.15 Fix und fertig – Unser Essen 22.05 Revolution am Küchentisch: Slow Food – die neue Esskultur 22.40 Die Ernährungs-Docs – So isst man sich gesund. Bis 23.30, ORF 3

20.15 BENEHMEN

Manieren statt Blamieren Bevor Andi Moravec am Donnerstag als neuer Quizmaster von Quizmaster bei Servus TV auftaucht, lässt ihn ATV zum Abschied noch mit Christoph Fälbl über korrektes Benehmen herumalbern. Bis 21.20, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Das Chronikmagazin des ORF über 1) Missbrauch im Kindergarten? 2) Serienmörderin Elfriede Blauensteiner – Rückblick auf einen Jahrhundertfall 3) Die Holaubek-Mädels – 50 Jahre Polizistinnen im Einsatz. Bis 22.00, ORF 2

21.15 TALK

Hart aber fair: Oben verantwortungslos, unten chancenlos – ist schlecker heute überall Bei Frank Plasberg: Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, Flugliniengründer Hans Rudolf Wöhrl, dem ehemaligen Wirtschaftsstaatsanwalt Hans Richter, die langjährige Gewerkschaftschefin Leni Breymaier (SPD) und FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Bis 22.30, ARD

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Schwerpunkt Weltfrauentag Themen bei Clarissa Stadler: Frauen in Demokratiebewegungen; Frauen in der Kunst; Ganymed Fe Male: Regisseurin Jacqueline Kornmüller im Porträt und im Studio; Autorin Zana Ramadani und Religionswissenschafterin Nina Käsehage über Die verschleierte Gefahr; im Wien-Museum: Brennen für den Glauben. Wien nach Luther. Ab 23.30 die Doku Katzen für Millionen. Die Welt der Rosina Wachtmeister.

Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: Spitzelvorwürfe und Auftrittsverbot:_Ist Erdogan zu mächtig? Bei Corinna Milborn diskutieren Mustafa Yeneroglu (Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP), Peter Pilz (Die Grünen), Selfet Yilmaz (Pressesprecher des türkischen Kulturvereins ATIB), Hasnain Kazim (Der Spiegel)

Bis 23.40, Puls 4

23.15 PSYCHATRIE

Overgames (D 2014, Lutz Dammbeck) In einer Talkshow des deutschen Fernsehens erzählt ein ehemaliger Showmaster, dass die Spiele seiner 1960 erstmals im westdeutschen Fernsehen ausgestrahlten Show in der amerikanischen Psychiatrie entwickelt wurden: Ein Dokumentarfilm über heitere und ernste Spiele, Therapien zur Um- und Selbstumerziehung und die Ideengeschichte der permanenten Revolution. Bis 1.50, Arte

1.50 NETZENTZUG

Web Junkie (Israel 2013, Shosh Shlam, Hilla Medalia) China hat als erstes Land die "Internet-Abhängigkeit" als klinische Störung eingestuft. Die Therapie: hartes Körpertraining und Gruppentherapien. Die Dokumentation begleitet drei Jugendliche von ihrer Einweisung bis zur Entlassung. Bis 2.45, Arte

movieclips film festivals & indie films

(red, 6.3.2017)