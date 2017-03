Mehrere Tote bei Hubschrauber-Absturz in Japan

Helikopter war bei Bergrettungsübung mit Felsen kollidiert

Tokio – Nach einem Hubschrauberabsturz am Berg Hachibuse in Mitteljapan rechnen die Behörden mit mindestens drei Toten. Sechs weitere Insassen des Helikopters werden Medienberichten vom Sonntag zufolge noch vermisst.

Der Hubschrauber des örtlichen Katastrophenschutzes war bereits am Freitag mit neun Menschen an Bord bei einer Bergrettungsübung mit dem Felsen kollidiert, wie die Nachrichtenagentur Kyodo News unter Berufung auf die Behörden der Präfektur Nagano berichteten. Fernsehbilder von der Absturzstelle zeigen das Helikopterwrack am Berghang des Hachibuse, 170 Kilometer nordwestlich von Tokio. (APA, 5.3.2017)