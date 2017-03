Erdoğan: Absage von Politiker-Auftritten wie "Nazi-Praktiken"

Türkischer Präsident gießt im Konflikt mit Deutschland Öl ins Feuer

Istanbul – Aus Verärgerung über die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan den deutschen Behörden "Nazi-Praktiken" vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte der türkische Präsident am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei – "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.

Konflikt schwelt

Um den Auftritt von türkischen Regierungspolitikern in Deutschland, die für ein "Ja" beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei werben wollen, gibt es seit Tagen Streit. Schon am vergangenen Donnerstag hatte die Stadt Gaggenau eine mit Justizminister Bekir Bozdağ geplante Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Bozdağ zweifelte am Sonntag an, dass die betroffenen Gemeinden die Absagen unabhängig getroffen haben. Vielmehr seien diese aufgrund von "Terroristen" zustande gekommen, sagte er vor Journalisten im zentraltürkischen Yozgat. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel habe die Absagen zudem nicht klar verurteilt, kritisierte Bozdağ weiter. Merkel hatte nach der Absage in Gaggenau auf die Unabhängigkeit der Kommunen verwiesen.

Vor seinem Auftritt in Deutschland hat der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi die Absage seiner Wahlkampfauftritte kritisiert. "Es ist nicht möglich, das zu akzeptieren", sagte er vor seiner Abreise im westtürkischen Denizli. Zeybekçi sollte am Sonntagabend in einem Hotel in Köln auftreten. Zuvor waren zwei mit ihm geplante Veranstaltungen in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden.

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind auch wegen des seit fast einer Woche in Untersuchungshaft sitzenden "Welt"-Journalisten Deniz Yücel angespannt. Erdoğan hatte Yücel am Freitag als "deutschen Agenten" bezeichnet.

Auch Niederlande gegen Auftritte

Auch die Niederlande wollen mit allen Mitteln einen geplanten Wahlkampfauftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoğlu in Rotterdam verhindern. Alle rechtlichen Möglichkeiten würden untersucht, bekräftigte die Regierung am Sonntag in Den Haag. Zugleich wies sie Kritik der türkischen Regierung entschieden zurück.

Wahlkampf für die umstrittene Verfassungsänderung in der Türkei sei in den Niederlanden nicht erwünscht, bekräftigte Ministerpräsident Mark Rutte. Die geplante Reform dränge "die Türkei in die falsche Richtung", warnte Rutte. Daran wollten die Niederlande in keinster Weise mitwirken.

Der türkische Außenminister sollte am 11. März in Rotterdam vor türkischen Anhängern reden. Premier Rutte erklärte aber, dass der Besuch untersagt werde. Daraufhin hatte der Außenminister der Regierung in Den Haag eine Verletzung der Meinungsfreiheit vorgeworfen und bekräftigt: Er werde dennoch in die Niederlande reisen. In den Niederlanden leben etwa 260.000 wahlberechtigte Türken.

"Frechheit"

Gemeinsam mit Sicherheitsdiensten untersucht die Regierung nun Möglichkeiten, den Auftritt zu unterbinden. "Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen worden", erklärte Vizepremier Lodewijk Asscher. Den Vorwurf aus Ankara, dass die Niederlande die Meinungsfreiheit nicht respektierten, nannte er eine "Frechheit". "In der Türkei sitzen Journalisten im Gefängnis, die Demokratie steht unter Druck."

Ein Verbot von Auftritten türkischer Minister in den Niederlanden ist nach Angaben von Juristen schwer möglich. Der Bürgermeister von Rotterdam Ahmed Aboutaleb teilte mit, dass er die Veranstaltung nur untersagen könne, wenn die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet sei.

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern hat sich am Wochenende für ein vereintes Auftreten der EU in Sachen türkische Wahlkampfauftritte ausgesprochen. (red, APA , 5.3.2017)