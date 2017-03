Deniz Yücel, radikal im besten Sinne

Unser Kollege Deniz Yücel, zuletzt Korrespondent für die Berliner "Welt", sitzt in Erdogans Hochsicherheitsgefängnis und wird zum Symbol

Terrorpropagandist, ja, sogar deutscher Agent soll er sein, Handlanger der PKK zugleich wie Spion Angela Merkels. Ausgerechnet Deniz Yücel, ein im besten Sinn des Wortes radikaler Autor. Einer, der sich weder in Hinblick auf die Radikalität seiner Kritik, die Radikalität seines Witzes und seiner Gewitztheit und auch nicht in Hinblick auf die Radikalität seines Schreibstils, seines narrativen Stils in Konventionen einzwängen lässt.

Wer ist Deniz Yücel? Und was ist eine vernünftige Antwort auf diese Eskalation durch das Erdogan-Regime? (Robert Misik, 5.3.2017)