Salzburger übernimmt mit Erfolg im Parallel-RTL in Kayseri auch Führung im Weltcup

Kayseri – Andreas Prommegger hat am Sonntag wie im Vorjahr den Weltcup-Parallelriesentorlauf in Erciyes-Kayseri für sich entschieden. Der routinierte Salzburger besiegte in der Türkei im Finale den Südkoreaner Lee Sang-ho.

Mit seinem 15. Weltcuperfolg übernahm der 36-Jährige vor dem Finale in zwei Wochen die Führung in der Parallel-Gesamtwertung vor dem Bulgaren Radoslaw Jankow. (APA, 5.3. 2017)