Maierhofer nach Jochbeinbruch operiert

Verletzung aus dem Spiel gegen St. Pölten – Mattersburg-Stürmer fällt für unbestimmte Zeit aus

Mattersburg – Stefan Maierhofer hat sich einen Jochbeinbruch zugezogen und wurde am Sonntag im Wiener AKH operiert. Wie lange der Mattersburg-Stürmer ausfallen wird, war vorerst offen.

Maierhofer hatte sich die Verletzung am Samstag beim Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten St. Pölten (1:0) zugezogen. Der 34-Jährige hatte dabei per Kopf den entscheidenden Treffer durch Fran vorbereitet (72.). Nach vier Spielen für Mattersburg hält der Sturmtank bei einem Tor und zwei Assists.

Erst in der Winterpause hatte der davor vereinslos Maierhofer in Mattersburg angeheuert. Mit dem groß gewachsenen Angreifer als Anspielstation an vorderster Front haben die Mattersburger drei von vier Spielen gewonnen. Die Burgenländer liegen zwölf Runden vor Schluss drei Punkte vor Schlusslicht Ried.

Auch St. Pölten befindet sich mit nur noch einem Zähler Vorsprung in Reichweite der Mattersburger. Kommenden Samstag gastiert das Team von rainer Gerald Baumgartner beim Tabellenzweiten Altach. St. Pölten und Ried stehen einander im direkten Duell gegenüber. (APA, red, 5.3. 2017)