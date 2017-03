Mehr als 45.000 Zivilisten vor Kämpfen aus West-Mossul geflohen

Irakische Truppen griffen von IS-Miliz kontrolliertes Regierungsviertel an

Mossul – Die Kämpfe zwischen irakischen Regierungstruppen und der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Westteil der Stadt Mossul haben nach UN-Angaben mehr als 45.000 Zivilisten in die Flucht getrieben. Viele von ihnen suchten seit Ende vergangener Woche in den Flüchtlingslagern rund um die umkämpfte Großstadt Zuflucht, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mitteilte.

Offensive

Alleine am Dienstag seien dort 17.000 Ankünfte registriert worden. Die irakischen Kräfte hatten vor zwei Wochen eine Offensive gestartet, um den IS aus West-Mossul zu vertreiben. Am Sonntag griffen die Einheiten vier Stadtviertel in Mossul an. Nach Angaben der Armeeführung attackierten sie die IS-Kämpfer unter anderem im Regierungsbezirk Al-Dawasa. In dem Viertel liegen der Gouverneurssitz und andere Gebäude der Provinzregierung von Niniwe.

Die irakischen Regierungstruppen hatten im Oktober ihre Offensive auf Mossul begonnen, die letzte IS-Hochburg im Irak. Im Jänner vertrieben sie die Miliz bereist vollständig aus dem Ostteil der Großstadt. (APA, 5.3.2017)