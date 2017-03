"Salzburger Nachrichten": Online-Relaunch, kein anonymes Posten mehr

Zeitungsverlag führt "SN Plus" für kostenpflichtige Inhalte und eine Klarnamenpflicht für Kommentare ein

Wien/Salzburg – Die "Salzburger Nachrichten" haben in ihrer Wochenendausgabe einen Relaunch des Internetauftritts angekündigt. Teil des Konzepts ist das Label "SN Plus" für kostenpflichtige Inhalte und eine Klarnamenpflicht für Kommentare. Die Zeitung verabschiedet sich auch von der Internetadresse salzburg.com, ab dem Relaunch im zweiten Quartal 2017 wird auf SN.at umgeleitet.

Artikel, in die die Redaktion besonderen Aufwand gesteckt hat, werden laut Ankündigung künftig mit dem Label "SN Plus" ausgeschildert. In der Probierphase reiche es, sich zu registrieren. Später sei zum Lesen ein Digitalabo (ab 3,50 Euro) oder ein Einzelkauf des Artikels nötig.

"Niedergang der Debattenkultur"

Das Ende des anonymen Postens begründet "SN"-Chefredakteur Manfred Perterer mit einem "Niedergang der Debattenkultur in allen Medien". Mit der Klarnamenpflicht wolle man für Onlinekommentare die gleichen Kriterien anlegen wie für Leserbriefe in der gedruckten Zeitung. (APA, 5.3.2017)