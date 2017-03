Mattersburg bezwingt St. Pölten

Burgenländer unter Trainer Baumgartner weiter im Aufwind und nun drei Punkte vor Schlusslicht Ried und einen hinter St. Pölten

Mattersburg – Mattersburg hat ein weiteres starkes Statement im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga abgegeben. Am Samstag feierten die Burgenländer einen 1:0 (0:0)-Heimsieg im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen St. Pölten und setzten sich um drei Zähler von Tabellenschlusslicht Ried ab. Dank eines "Jokertors" von Fran (72.) liegt Mattersburg auch nur noch einen Punkt hinter den achtplatzierten St. Pöltnern.

Die Truppe des im Winter gekommenen Trainers Gerald Baumgartner ist dank des dritten Siegs im vierten Spiel (bei einer Niederlage) nahezu perfekt in das Frühjahr gestartet. Erstmals in der laufenden Saison hat Mattersburg einen Punktevorsprung auf Platz zehn. St Pölten, das ebenso gut aus der Winterpause gekommen war wie Mattersburg, musste die zweite Niederlage nach Jahreswechsel hinnehmen. Zudem stellten die Niederösterreicher mit zumindest einem Gegentor pro Spiel in den ersten 24 Runden einen unrühmlichen Ligarekord auf.

Die Gastgeber, die eine Woche zuvor in Salzburg verloren hatten, legten eine rasante und engagierte Anfangsviertelstunde mit einigen Angriffen, aber ohne zwingende Chancen hin. Fehlversuche von Michael Perlak (7.) und Jano (9.) sowie eine in höchster Not geklärte Röcher-Möglichkeit (10.) blieben vorerst die einzige nennenswerte Szenen, in denen die Burgenländer gefährlich wurden. St. Pölten erkämpfte sich in der Folge seinen Platz in der Partie, ließ bis zur Pause nur noch wenig zu, hatte aber seinerseits kaum echte Chancen. Bei der besten setzte Lukas Thürauer einen Schuss von außerhalb des Sechzehners knapp neben das Tor (21.).

So ereignislos die erste Hälfte verlaufen war, begann die zweite vielversprechend – aber auch mit Pech für die Hausherren: Aus der Ferne, allerdings ohne jede Bedrängnis, fehlten Perlak nur Zentimeter auf die Führung – die Stange verhinderte das 1:0 (50.). Und auch die zweite Riesenchance nach der Pause gehörte Mattersburg: Diesmal aber verhinderte Goalie Christoph Riegler mit guter Reaktion das erste Bundesligator von David Atanga, der den Ball von Stefan Maierhofer "abgescherzelt" bekommen hatte (67.).

Wenig später durfte sich der "Major" aber doch noch einen Assist gutschreiben lassen. Per Kopf legte Maierhofer zurück auf "Joker" Fran, der von der Strafraumgrenze mit einem satten Schuss für die verdiente Führung sorgte. St. Pölten legte im Finish zwar noch ein Schäuferl nach, kam aber nur noch durch Babacar Diallo zu einem gefährlichen Kopfball knapp über das Tor (87.).

Maierhofer trat nach dem Spiel den Weg ins Spital an. Es bestehe der Verdacht auf Jochbeinbruch, hieß es vonseiten der Mattersburger. (APA, 4.3.2017)

24. Runde:

SV Mattersburg – SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Mattersburg, Pappelstadion, 3.700, SR Lechner.

Tor: 1:0 (72.) Fran

Mattersburg: Kuster – Höller, Malic, Ortiz, Rath – Erhardt, Jano – Atanga (68. Fran), Perlak (87. Mahrer), Röcher – Maierhofer (81. Bürger)

St. Pölten: Riegler – Stec, Diallo, Petrovic, Mehremic – Perchtold, Martic (78. Luckassen) – Hartl (61. Drazan), Thürauer (85. Ambichl), Dieng – Doumbouya

Gelbe Karten: Höller, Rath bzw. Perchtold, Petrovic