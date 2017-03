Gorgon schießt Rijeka zum Sieg

Fünfter Erfolg en suite für den Tabellenführer

Rijeka – Alexander Gorgon hat HNK Rijeka am Samstag in der kroatischen Fußball-Meisterschaft zum Sieg geschossen. Der 28-jährige Ex-Austrianer erzielte beim 2:1-Heimsieg gegen Lok Zagreb in der 57. Minute das Tor zum Endstand. Tabellenführer Rijeka wahrte mit dem fünften Sieg hintereinander den Vorsprung von sechs Punkten auf Verfolger und Titelverteidiger Dinamo Zagreb.

Gorgon ist mit neun Treffern auf Platz drei der Torschützenliste. (APA, 4.3.2017)