Hannover – Müllsammler haben in Niedersachsen eine Babyleiche gefunden. Die Todesursache und der Todeszeitpunkt des Säuglings waren zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch Hinweise auf die Eltern gab es nicht. Ein 72-Jähriger habe zusammen mit anderen die Leiche bei einer Müllsammelaktion auf einem Komposthaufen in Knesebeck im Landkreis Gifhorn entdeckt, hieß es. (APA, 4.3.2017)