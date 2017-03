Freiheitliche sehen sich als "Österrreichs wahre Patrioten"

Das rechte Kärntner Lager wieder vereint unter dem Dach der Bundes-FPÖ. Die Freiheitlichen wollen "Volksinitiativen".

Klagenfurt – Inhaltlich drehte sich dieser Parteitag um ein demokratiepolitisches Thema, das die FPÖ in den nächsten Monaten trommeln will: Die Forderung nach einem Ausbau der Direkten Demokratie. Dies sei notwendig , da etwa eine "deutliche Mehrheit" in Österreich – wie es im Antrag steht – eine restriktive Fremdenpolitik wolle. Dessen ungeachtet herrsche im Land aber eine "liberale Fremdenpolitik". Der Antrag wurde ganz offensichtlich noch vor dem "Fremdenpaket " der Bundesregierung formuliert.

Die FPÖ verlangt etwa eine Art "Volksinitiative", nach der vier Prozent der Bevölkerung einen Gesetzesantrag stellen können, der im Parlament behandelt werden müsse. Wird dieser im Parlament nicht unterstützt, könne darüber eine Volksabstimmung abgehalten werden. So zumindest der FPÖ-Antrag.

Schutzfunktion für deutsche Volksgruppe

Während sich die Freiheitlichen in Kärnten um das Wohlergehen der slowenischen Volksgruppe im Bundesland weniger Sorgen machen – sie hatten zuletzt ja massiv gegen einen "Slowenen-Passus" in der neuen Kärntner Landesverfassung polemisiert – will die FPÖ der deutschen Volksgruppe in Südtirol zu Hilfe kommen. In einem entsprechenden Antrag am Parteitag wird die Bundesregierung aufgefordert, die "Schutzfunktion" gegenüber der deutschen und ladinischen Volksgruppe zu stärken. Die "ungezügelte Zuwanderung nach Südtirol" führe zu einer "eklatanten Verschiebung des "ethnischen Proporzes".

Ein weiterer Antrag befasste sich mit dem "Genderwahn" und mit der Forderung nach Abschaffung des Binnen-I im Verwaltungsbereich und deren Streichung aus den Schulbüchern. Auch solle die Bundeshymne "in ihrer ursprünglichen Form" wiederhergestellt werden.

Wiedervereinigung

Einigermaßen abgefeiert wurde am Parteitag auch die Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundes-FPÖ.

Durch die seinerzeitige Gründung des BZÖ durch Haider und seine Schwester Ursula Haubner entstand unter den Kärnten Freiheitlichen ja einige Konfusionen. Es verblieb ein Rest der Alt-FPÖ, die Haider nicht folgte, bei der Bundespartei. Nach dem Tod Haiders trat das BZÖ als "Die Freiheitlichen in Kärnten – BZÖ Liste Jörg Haider (BZÖ)" an.

Nachdem die Aufarbeitung des Hypo-Alpe-Adria-Skandals in die Gänge kam, spaltete sich aber ein Teil der Kärntner-Nationalratsabgeordneten des Bündnisses Zukunft Österreich, nunmehr unter dem Parteinamen "Die Freiheitlichen in Kärnten – Freiheitliche Partei Kärntens (FPK)" vom BZÖ-Parlamentsklub sowie dessen Partei ab. Landeshauptmann Gerhard Dörfler trat später auch zur FPK über.

Die "alte FPÖ"

Beim Parteitag am Samstag wurden nun die versammelten rechten Lager wieder unter die Obhut der Bundes FPÖ genommen. Strache lobte die Kärntner, nach zwölf Jahren seit der Abspaltung 2005 werde nun "das zusammengeführt, was zusammengehört". Strache: "Endlich ist die Kärntner Familie wieder unter dem Dach der FPÖ." Nun seien "Österreichs wahre Patrioten" wieder vereint.

Die Klärung der Parteistruktur und die Abgrenzung zur "alten FPÖ" spielt ja aktuell bei der Neueinrichtung des Eurofighter-Untersuchungsausschusses eine wesentliche Rolle. Denn es wird auch die politische Verantwortung der FPÖ auf den Tisch kommen.

Aber da werde, wiederholt sich Strache in seiner Medienkritik, "wieder verzerrend berichtet". Denn die heutige FPÖ sei unschuldig. Als Kanzler Wolfgang Schüssel und die FPÖ die Eurofighter beschlossen hatten, sei jener Teil der heute agierenden FPÖ-Politiker "nicht in Führungsebene" gewesen", argumentiert Strache. Am Ende sei die Abspaltung in Knittelfeld gestanden. Strache: "Die Parteispitze agierte nicht in unserem Sinne. Bei den Verdächtigungen handelt es sich um BZÖ- und ÖVP- Politiker. Wir haben einen Reinigungsprozess hinter uns. Die heutige FPÖ hat damit nichts zu tun. "

Die freiheitliche Partei sei nun eine "saubere, ehrliche politische Kraft". Aber auch das werde von den Medien manipulierend dargestellt. (Walter Müller aus Klagenfurt, 4.3.2017)