Teresa Stadlober beim 18. Titel von Björgen mitten in der Weltklasse

Österreicherin beim WM-Rennen über 30 Kilometer auf Platz acht – Björgen führt Dreifach-Erfolg der Norwegerinnen an

Lahti – Marit Björgen hat sich am Samstag in Lahti ihren bereits vierten Titel bei der Nordischen Ski-WM gesichert – es ist das insgesamt 18. WM-Gold für die Ausnahme-Langläuferin.

Die 36-jährige Norwegerin gewann die 30 km Skating in 1:08:36,8 Stunden vor ihren Landsfrauen Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen (jeweils + 1,9 Sek.). Teresa Stadlober zeigte eine hervorragende Leistung, die Salzburgerin landete mit nur 15,5 Rückstand auf dem starken achten Rang – und damit mitten in der absoluten Weltklasse.

Stadlober: "Es war ein lässiges Rennen, obwohl es am Beginn recht unruhig zu laufen war. Nachdem sich die Führungsgruppe abgesetzt hat, ist es besser geworden. Ich habe immer gewartet, dass sie vorne anreißen. Aber konnte gut mitgehen."

Die norwegischen Frauen untermauerten ihre Dominanz mit Siegen in allen sechs Langlaufbewerben der WM eindrucksvoll untermauert. Ihr Triple war das erste bei Weltmeisterschaften seitdem die 30 km bei den Damen ausgetragen werden (1989).

Am Sonntag absolvieren Bernhard Tritscher und Max Hauke zum WM-Abschluss den 50-km-Marathon. Tritscher hat sich vom Sprint-Spezialisten zu einem Skating-Allrounder entwickelt "Der Fünfziger ist einer meiner Lieblingsbewerbe", sagte der 28-Jährige. Er habe auch für die längste Distanz gute Voraussetzungen. Nach einer problematischen Saison wollte sich der Salzburger nicht auf eine erhoffte Platzierung festlegen, sondern ein möglichst gutes Rennen abliefern. (APA, red, 4.3. 2017)

Ergebnis Langlauf, Damen, 30 km Skating:

1. Marit Björgen (NOR) 1:08:36,8 Stunden

2. Heidi Weng (NOR) + 1,9 Sek. –

3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 1,9

4. Ragnhild Haga (NOR) 7,4

5. Jessica Diggins (USA) 1,4

6. Krista Pärmäkoski (FIN) 11,3

7. Charlotte Kalla (SWE) 13,9

8. Teresa Stadlober (AUT) 15,5

9. Anna Haag (SWE) 20,3

10. Julia Tschekalewa (RUS) 1:20,9