Kärntner Freiheitliche kehren in Bundespartei zurück

Strache begrüßte Delegierte in Klagenfurt Wiederwahl Straches und Leitantrag zur "Direkten Demokratie" geplant

Klagenfurt/Wien – Die FPÖ hat am Samstag in Klagenfurt ihren Bundesparteitag eröffnet. Zentraler Punkt ist die formale Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundes-FP. Parteichef Heinz-Christian Strache begrüßte am Vormittag in der Messehalle die 770 Delegierten, denen er sich auch zur Wiederwahl stellt. Bereits auf die Nationalratswahl ausgerichtet ist ein Leitantrag zum Thema Direkte Demokratie.

Der 32. ordentliche Bundesparteitag der FPÖ wurde mit dem Einzug der Parteigranden – mit Strache und Vizeparteichef Norbert Hofer an der Spitze – zu den Klängen der Quasi-Parteihymne "Immer wieder Österreich" gestartet. "Ich freue mich auf einen wundervollen Aufbruchs- und Einigungsparteitag. Denn eines kann ich sagen: Wir sind heute geschlossener und einiger denn je – das ist heute ein Freudentag!", sagte Strache zu Beginn der Veranstaltung.

Rückkehr soll formell vollzogen werden

Die ohnehin schon lange gelebte Rückkehr der Kärntner Freiheitlichen unter das Dach der Bundespartei soll mit dem anstehenden Beschluss am Parteitag nun auch formal vollzogen werden. Der entsprechende Antrag sieht die Fusion der "doppelten Freiheitlichen" in Kärnten vor – eine Doppelgleisigkeit, die mit der Gründung des BZÖ durch Jörg Haider im April 2005 begonnen hatte – und auch nach der Versöhnung im Jahr 2009 bis zuletzt formal weiter bestand.

Vor der Abstimmung des entsprechenden Antrags erstattet aber zunächst Strache – nach den Begrüßungsworten des FPÖ-Klubobmannes Christian Leyroutz im Kärntner Landtag und diversen formalen Beschlüssen – den Delegierten "Bericht". Dabei wird er wohl bereits in Richtung der kommenden Nationalratswahlen zielen – und damit gegen SPÖ und ÖVP, wie er es auch schon in seinen Aschermittwochs-Reden getan hat. Auch der Leitantrag zur Direkten Demokratie richtet sich bereits auf die Zeit nach der Wahl.

Abgestimmt wird dieser Antrag – wie auch jener zu "Wiedervereinigung" mit den Kärntner Freiheitlichen – erst nach der Wiederwahl Straches zum Bundesparteiobmann, die voraussichtlich am Nachmittag stattfinden wird.

Die Wiederbestellung Straches gilt als reiner Formalakt; beim letzten Parteitag im Jahr 2013 erreichte der FPÖ-Chef 96,32 Prozent der Delegiertenstimmen. Im Vorfeld des Klagenfurter Parteitages hatte die FPÖ-Spitze demonstrativ Einigkeit signalisiert; mediale Spekulationen, Straches Position könnte nach dem starken Wahlkampf von Parteivize Norbert Hofer bei der Bundespräsidentschaftswahl gefährdet sein, wies die Partei klar zurück. (APA, 4.3.2017)