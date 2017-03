30.000 fliehen vor Luftangriffen in syrischer Provinz

Regierungstruppen erobern mehrere Dörfer in Aleppo

Aleppo – In der Provinz Aleppo sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zehntausende Zivilisten vor Angriffen der syrischen und der russischen Luftwaffe geflohen. Insgesamt mehr als 30.000 Menschen, in der Mehrheit Frauen und Kinder, seien seit einer Woche geflohen, teilte die in Großbritannien ansässige Organisation am Samstag mit.

Bei der Offensive hätten die syrischen Regierungstruppen mehrere Dörfer aus der Hand der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit, teilte die oppositionsnahe Organisation mit. Sie stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten vor Ort. Von unabhängiger Seite können die Angaben nur schwer überprüft werden.

In dem seit März 2011 andauernden Gewaltkonflikt wurden der UNO zufolge mehr als 310.000 Menschen getötet und Millionen weitere in die Flucht getrieben. Seit dem Eingreifen des russischen Militärs auf Bitten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad und der Einnahme der Stadt Aleppo hat sich das Kräfteverhältnis zu Ungunsten der Aufständischen verändert. (APA/AFP, 4.3.2017)