Niederlagen für Panthers-Konkurrenz

Toronto und Islanders verlieren, nicht schädlich für Playoff-Chancen des Vanek-Teams

New York – Zwei Rivalen der Florida Panthers, dem neuen Team von Thomas Vanek, um einen Playoff-Platz in der NHL haben am Freitag (Ortszeit) Niederlagen bezogen. Die einen Punkt vor Florida rangierenden Toronto Maple Leafs unterlagen bei den Anaheim Ducks 2:5, die nun zwei Zähler vor den Panthers liegenden NY Islanders verloren bei den Chicago Blackhawks 1:2 nach Penaltys.

Die Pittsburgh Penguins festigten mit einem 5:2-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning Platz drei im Osten, Den vorentscheidenden Führungstreffer zum 3:2 erzielte in der 43. Spielminute seinem ersten Match für die Penguins Mark Streit nach Crosby-Assist. Später leistete der Schweizer auch noch eine Vorlage. Der Verteidiger war in dieser Woche von den Philadelphia Flyers zum Stanley-Cup-Sieger der Vorsaison gewechselt. (APA, 4.3. 2017)

Ergebnisse vom Freitag (Ortszeit):

Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 5:2, Calgary Flames – Detroit Red Wings 3:2 n.V., Chicago Blackhawks – New York Islanders 2:1 n.P., Winnipeg Jets – St. Louis Blues 3:0, Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes 2:4, Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning 5:2