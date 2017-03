Enger Mitarbeiter von Thailands Königs zu Haftstrafe verurteilt

In Thailand stehen auf Majestätsbeleidigung bis zu 15 Jahre Haft

Bangkok – Ein enger Mitarbeiter des thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Vizestabschef Chitpong Thongkum sei am Freitag unter anderem wegen Majestätsbeleidigung von einem Militärgericht verurteilt worden, teilte die Polizei mit.

Chitpong war vor weniger als zwei Wochen entlassen worden, weil sein Verhalten "schweren Schaden" angerichtet habe. In Thailand stehen auf Majestätsbeleidigung bis zu 15 Jahre Haft.

Angeblich über Gesundheitszustand ausgeplaudert

Chitpong, ein ehemaliges hochrangiges Mitglied der Luftwaffe, soll für die Sicherheit des 64-jährigen Monarchen zuständig gewesen sein. Laut einer Stellungnahme des Palastes soll er zu seinem persönlichen Vorteil falsche Behauptungen aufgestellt haben, indem er Angaben zur Gesundheit des Königs veröffentlicht habe.

Am Donnerstag hatte ein weiterer langjähriger Mitarbeiter den Palast verlassen müssen. Der ehemalige Haushofmeister Jumpol Manmai soll laut einer Palast-Erklärung seine Position für seinen persönlichen Vorteil ausgenutzt haben.

Vajiralongkorn hatte den thailändischen Thron Anfang Dezember bestiegen. Sein Vater, der langjährige König Bhumibol, war im Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Tod des Monarchen hatte in Thailand tiefe Trauer ausgelöst. Vajiralongkorn ist deutlich weniger bekannt und beliebt als sein Vater. Er verbrachte viel Zeit im Ausland, vor allem in Deutschland, wo er ein Anwesen am Starnberger See kaufte. (APA/AFP, 4.3.2017)