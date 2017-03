Hirscher triumphiert in Kranjska Gora und holt zwei Kugeln

Salzburger gewinnt Riesentorlauf bei ungemütlichen Verhältnissen und fixiert den historischen sechsten Erfolg im Gesamtweltcup, auch die RTL-Spezialwertung geht an den 28-Jährigen

Kranjska Gora – Bei schwierigsten Bedingungen hat Marcel Hirscher am Samstag den Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora gewonnen. Der Salzburger lag nach zwei Durchgängen 00,46 Sekunden vor dem Norweger Leif Kristian Haugen und 00,67 Sekunden vor dem Schweden Matts Olsson.

Der Salzburger holte damit nicht bloß seinen insgesamt 44. Sieg im Weltcup sondern sicherte sich gleichzeitig endgültig den sechsten Gewinn der Gesamtweltcup-Wertung, sowie die kleine Kristallkugel in der Spezialwertung Riesentorlauf. Ein historisches Ereignis: Hirscher ist nun der erfolgreichste Skifahrer der Weltcupgeschichte.

Nebel und Regen machten das Rennen in Slowenien zu einem Drahtseilakt. Hirscher jedoch, der sich im ersten Lauf einen Vorsprung von beinahe einer Sekunde auf den Norweger Henrik Kristoffersen (schließlich nur auf Platz elf) erarbeitet hatte, focht all das nicht an. Er distanzierte schließlich auch den lanMit dem sechsten Weltcup-Gesamtsieg übertraf der Annaberger nun auch noch Girardelli. Seinen Salzburger Landsmann Hermann Maier, der die große Kristallkugel vier Mal erobert hatte, hatte er bereits im Vorjahr hinter sich gelassen.

Hirscher, der sich in der Entscheidung mit dem Motto Regen sei flüssiger Sonnenschein in die Nebelwand gestürzt hatte, sagte nach dem Triumph: "Ich bin saufroh im Ziel zu sein, jetzt freue ich mich auf den Slalom." Seinen Lauf beschrieb der Doppelweltmeister von St. Moritz als permanenten Dialog mit sich selbst: Wieviel darf ich, wieviel muss ich riskieren? Insgesamt zwei Mal hatte das Rennen wegen der schlechten Sicht unterbrochen werden müssen.



Hirscher: "Da gehöre nicht nur ich, sondern ganz viele andere dazu. Nur mit dem ganzen Team ist das möglich, dass sich alle die Haxen ausreißen, damit ich schnell Ski fahren kann." Die Frage, ob er sich derzeit auf dem Zenit seines Könnens fühle, wollte er nicht dezitiert bejahen. "Es ist jetzt sicher anders als mit 20, in vier Jahren bin ich aber hoffentlich wieder ein paar Schritte weiter, vor allem menschlich. Es ist die Kombination aus Routine, Erfahrung und körperlicher Fitness."

Feller Vierter

Die übrigen Österreicher: Manuel Feller wurde starker Vierter, Roland Leitinger schaffte mit Platz neun die Qualifikation für das Weltcupfinale in Aspen. Philipp Schörghofer rutschte vom neunten auf den 16. Schlussrang zurück. Der Vorarlberger Daniel Meier holte als 18. seine ersten Punkte im Weltcup.

Feller, der in St. Moritz Silber im Slalom gewonnen hatte, hatte bei seiner Fahrt Fortune. "Ich habe mich am Start ziemlich gefreut, dass der Nebel nicht zu stark war. Es war sehr wechselhaft das muss man schon sagen", sagte der Tiroler. (bausch, 4.3. 2017)

