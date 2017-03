Giftanschlag auf Kim Jong-nam: Nordkoreaner nennt Vorwürfe fabriziert

Nach Mord an Halbbruder von Machthaber Kim Jong-un

Peking/Kuala Lumpur – Der nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wieder freigelassene Nordkoreaner Ri Jong-chol hat die Vorwürfe gegen ihn als "fabriziert" bezeichnet. Bei den Ermittlungen handle es sich um eine "Verschwörung zur Beeinträchtigung der Würde der Republik" Nordkorea, sagte Ri in Peking nach japanischen und südkoreanischen Medienberichten vom Samstag.

Malaysische Polizei hat ihn weiter im Verdacht

Ihm sei im Gegenzug für ein Geständnis ein "gutes Leben" in Malaysia angeboten worden, sagte der 47-Jährige weiter. Der einzige Festgenommene von acht in dem Fall verdächtigen Nordkoreanern war am Freitag aus Mangel an Beweisen freigelassen worden.

Die malaysische Polizei geht aber weiter davon aus, dass er in den Mord am Flughafen von Kuala Lumpur verwickelt ist.

Kim Jong-nam war Mitte Februar von zwei jungen Frauen angegriffen worden und starb wenig später. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frauen ihn mit dem Nervengift VX töteten. Südkorea verdächtigt Nordkorea, hinter dem Attentat auf den bei der Führung in Ungnade gefallenen Kim Jong-nam zu stecken. Pjöngjang bestreitet das.

Gegen die Verdächtigen, eine Vietnamesin und eine Indonesierin, war am Mittwoch Anklage wegen Mordes erhoben worden. Sie beteuern aber, bei dem Anschlag hinters Licht geführt worden zu sein. Bei einem Schuldspruch droht ihnen die Todesstrafe. (APA/AFP, 4.3.2017)