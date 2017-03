Gasser triumphiert bei US Open im Slopestyle

Kärntnerin behielt im Duell mit Olympiasiegerin Jamie Anderson die Oberhand – "Es ist einfach ein Traum"

Vail – Snowboarderin Anna Gasser hat am Freitag einen der bisher wichtigsten Siege in ihrer Karriere gefeiert. Die 25-jährige Kärntnerin setzte sich bei der 35. Auflage der US Open in Vail gegen die gesamte Damen-Freestyle-Weltelite durch und gewann mit 83,85 Punkten vor Olympiasiegerin Jamie Anderson aus den USA (81,55) und der Kanadierin Spencer O'Brien (75,65).

"Es ist einfach ein Traum, bei einem der größten Snowboard-Events der Welt ganz oben auf dem Podest zu stehen", jubilierte Gasser. "Dieser Sieg bedeutet mir extrem viel, weil alle Mädels unglaublich gut gefahren sind. Das war heute mit Sicherheit der Contest mit dem höchsten Level, den es jemals in der langen Geschichte der US Open in einem Damen-Slopestyle gegeben hat."

Nachdem Gasser im ersten von drei Finaldurchgängen am letzten Kicker gestürzt war, übernahm sie im zweiten Versuch mit einem "Cab Double Cork 900", einem "Backside 720" und einem "Frontside 720" die Führung. Im letzten Durchgang versuchte Anderson noch einmal alles, um Gasser von der Spitze zu verdrängen, doch am Ende fehlten der Lokalmatadorin 2,30 Punkte auf die Österreicherin. (APA, 3.3.2017)