Parlament: "Terrororganisation"

Man muss nachdenken, wie man jenen Kräften hilft, die sich gegen Erdogans Zugriff bei uns wehren

Das sykophantische "Unbedingt JA zu Erdogans diktatorischen Vollmachten!" hat auch seine komischen Seiten. In der türkischen Stadt Kocaeli wurde das Layout der Wasserrechnungen verändert, weil dort ein "Nein" vorkam. Auf den Rechnungen stand bisher "Nein zur Wasserverschwendung". Aber in der Erdogan-Türkei kann es kein "Nein" geben, nirgends!

Weniger lustig, was da in der ORF-ZiB 24 ein Herr vom Erdogan-Lobbyverein in Österreich von sich gegeben hat. Die UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten) machte sich schon verdient um Wahlkampfauftritte in Österreich und Deutschland. In der ZiB durfte sich Herr Ramazan Aktas von der UETD über die mangelnde Vertretung echter Türken hierzulande beschweren. Im Parlament säßen nur türkischstämmige Abgeordnete, die der PKK und Gülen nahestehen – "das sind Terrororganisationen". Das wäre etwa so, als würde er selbst für den "IS" im Nationalrat sitzen.

Der nationalistische Wahn, in dem die Erdogan-Türkei versinkt, ist eine Sache. Aber diese hetzerische Paranoia hierzulande verbreiten und sich dann noch beschweren, ist eine ganz andere. Man kann nachdenken, ob man Leuten, die die Redefreiheit bei uns in Anspruch nehmen, um für Redeverbote zu werben, nicht administrativ beikommen kann. Genauso aber muss man nachdenken, wie man jenen Kräften hilft, die sich gegen Erdogans Zugriff bei uns wehren. (Hans Rauscher, 3.3.2017)