Julya Rabinowich: Wits 'n' Tits

Warum soll eine Frau, deren Brotberuf Schauspielerin ist, ihren Körper ausschließlich verhüllt präsentieren, wenn sie feministische Botschaften anbringen will?

Als Frauentagsvorbotin begegnete mir vor kurzem eine Diskussion, die in immer neuen Variationen beständig auftaucht. Diesmal auf Twitter. Eine Frau, sich offenbar als Feministin begreifend, fiel über eine andere her, die sich ebenfalls als Feministin positioniert hatte. Grund des Konfliktes: Letztere hatte es gewagt, sich neben ihrer klaren gesellschaftspolitischen Forderung nach gleichen Rechten und Aufstiegsmöglichkeiten und der fairen Entlohnung auch leicht bekleidet als Model ablichten zu lassen. Wobei hier "leicht bekleidet" eine ziemliche Übertreibung gewesen wäre: Nicht einmal Facebook hätte ihr Foto mit Cut-out-Oberteil entfernen lassen.

Die Sache war, so gesehen, recht züchtig. Die süffisante Bemerkung zum extra von der Angreiferin verlinkten Foto lautete dennoch: "Feminismus, Feminismus... Einkommensunterschied... warum, ach, warum werde ich nicht ernst genommen... Feminismus...ah, und da sind auch meine Titten!"

Die Angreiferin war eine Journalistin. Die Angegriffene UN-Sonderbotschafterin Emma Watson, die nie einen Hehl um ihre Einstellung gemacht, sich für Frauenrechte und Bildung eingesetzt und sich auch im Bezug auf die Frauenbehandlung in Hollywood oft genug ordentlich aus dem Fenster gelehnt hatte.

Diese Reaktion ist kontraproduktiv und verstörend. Warum soll eine Frau, deren Brotberuf Schauspielerin ist, ihren Körper ausschließlich verhüllt präsentieren, wenn sie feministische Botschaften anbringen will? Was soll dieses Auseinanderdividieren von Frauen, die sich eigentlich für die gleiche Sache engagieren? Ist es nicht wichtiger, was man lebt und sagt denn was man gerade trägt?

Wie oberflächlich ist eigentlich eine solche Einteilung in "echte" und "unechte" Femi- nistinnen, und wem bringt sie etwas? Bei näherer Betrachtung steht jedenfalls fest: Den Frauen selbst, um die es ja eigentlich gehen sollte, bringt es gar nichts. Im Gegenteil. Es nimmt. (Julya Rabinowich, 4.3.2017)