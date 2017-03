Teresa Stadlober um weiteren Top-Ten-Platz

Triple-Weltmeisterin Björgen Favoritin im 30-km-Rennen – Tritscher, Hauke über 50 km im Einsatz

Lahti – Das Ziel ist auch im dritten Rennen hoch gesteckt. Langläuferin Teresa Stadlober peilt im 30-km-Skatingrennen mit Massenstart bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften am Samstag (13.30 Uhr) erneut einen Top-Ten-Platz an. Marit Björgen, die Triple-Weltmeisterin von Lahti, startet wieder als Favoritin und will die Rekordzahl ihrer Titel auf 18 ausbauen.

Stadlober hat in Finnland ihren Weg Richtung Spitze prolongiert. Sie zählt zur Weltelite, wie auch ihre bisherigen WM-Ränge sechs und zwölf beweisen. "Ich bin stolz, dass es weiter nach vorne geht", sagte die 24-jährige Salzburgerin. Die lange Distanz mit Massenstart kommt ihr jedenfalls entgegen.

Bernhard Tritscher und Max Hauke absolvieren am Sonntag zum WM-Abschluss den 50-km-Marathon. Tritscher hat sich vom Sprint-Spezialisten zu einem Skating-Allrounder entwickelt "Der Fünfziger ist einer meiner Lieblingsbewerbe", sagte der 28-Jährige. Er habe auch für die längste Distanz gute Voraussetzungen. Nach einer problematischen Saison wollte sich der Salzburger nicht auf eine erhoffte Platzierung festlegen, sondern ein möglichst gutes Rennen abliefern. (APA, 3.3.2017)