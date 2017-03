Ukraine entzieht kritischem Radiosender Lizenz

Ministerium für Informationspolitik arbeitet an Internet-Zensurliste

Kiew/Moskau – Der ukrainische Rundfunk- und Fernsehrat hat dem regierungskritischen Radiosender Westi die Lizenz entzogen. Die Entscheidung wurde einstimmig nach vier erteilten Verwarnungen gefällt, berichteten örtliche Medien am Freitag. Unter anderem hatte der seit März 2014 aktive Sender einen Kämpfer der prorussischen Separatisten im Kriegsgebiet Donbass live zugeschaltet.

Die Chefin der Westi-Mediengruppe, Olga Semtschenko, sprach von totalitären Methoden. "Vom heutigen Tag an ist im Land die Zensur öffentlich bestätigt." Oppositionelle Medien klagen in der Ex-Sowjetrepublik seit längerem über verstärkten Druck durch die Regierung. Die kritische Fernseh-Talkshow "Schuster Live" des populären Journalisten Sawik Schuster wurde Ende 2016 vorerst eingestellt. Das Ministerium für Informationspolitik arbeitet zudem an einer Internet-Zensurliste. (APA, dpa, 3.3.2017)