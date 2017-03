Gruber/Denifl nach Team-Sprint-Springen Fünfte

ÖSV-Duo geht mit 28 Sekunden Rückstand auf den führenden Titelverteidiger Frankreich in die Loipe

Lahti – Österreichs Nordische Kombinierer haben in ihrem letzten Bewerb bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Lahti noch eine kleine Podestchance. Bernhard Gruber und Wilhelm Denifl gehen am Freitag mit 28 Sekunden Rückstand auf Leader Frankreich nur als Fünfte in die Loipe (17.15 Uhr MEZ), dazwischen liegen die Deutschen (+16), die Japaner (18) und die laufstarken Norweger (24).

Gruber landete bei 123,5 Metern, Denifl bei in der zweiten Springergruppe plötzlich einsetzendem starkem Schneefall nur bei 120,5. Ex-Weltmeister Gruber, der als einziger ÖSV-Mann in allen vier WM-Bewerben im Einsatz war, war mit seinem Sprung zufrieden. "Ich denke, das war einer der besten Sprünge, die ich hier gezeigt habe. Mir ist leider im letzten Flugdrittel ein bisschen der linke Ski weggegangen, da habe ich noch zwei, drei, vier Meter hergeschenkt, leider. Das wäre jetzt eine richtige Bombe gewesen, schade."

Denifl, von dem man freilich eine höhere Weite erhofft hätte, blieb positiv. "Das ist jetzt brutal schnell gegangen, das kann auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen", sagte er zum starken Schneefall. "Du musst es eh nehmen wie es ist", ergänzte der 36-jährige Team-Oldie, der aber noch an die Medaillenchance glaubte: "Die Ausgangslage wünscht man sich natürlich anders, aber wir sind immer noch ganz normal dabei." Gruber/Denifl hatten vor vier Jahren in Val di Fiemme im gleichen Bewerb Silber geholt.

In der Loipe läuft jeder Athlet je fünf Mal eine 1,5-km-Schleife und dies abwechselnd. Die Österreicher werden wohl versuchen, sich an den vier Sekunden vor ihnen startenden Norwegern zu orientieren. (APA, 3.3.2017)