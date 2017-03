Kranjska Gora könnte Hirscher drei Kugeln bringen

Der Salzburger könnte sich in Slowenien zum Größten aller Zeiten machen

Kranjska Gora/Wien – Die vorletzte Weltcupstation der alpinen Ski-Herren steht ganz im Zeichen möglicher, vorzeitiger Kugel-Entscheidungen im Riesentorlauf, Slalom und Gesamtweltcup. Marcel Hirscher könnte sich in Kranjska Gora mit dem Gewinn des sechsten großen Kristalls zum Größten aller Zeiten machen. Der Salzburger weiß, dass "die Chancen nicht schlecht stehen", bleibt aber wie üblich zurückhaltend.

Sechs Rennen vor Schluss hat Hirscher 404 Punkte Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud sowie je 432 auf den Franzosen Alexis Pinturault und den Norweger Henrik Kristoffersen. Im Riesentorlauf liegt er zwei Rennen vor Schluss 94 Zähler vor Pinturault, im Slalom 60 vor Kristoffersen. Auch wenn ihm die Konkurrenz zumindest zum Gesamtweltcup längst gratuliert hat, hält es Hirscher wie in den vergangenen Jahren: gejubelt wird erst, wenn es auch rechnerisch fix ist.

Puelacher: "Es werden gute Rennen werden"

Am Donnerstag wurde Hirscher 28 Jahre, Freitagnachmittag reiste er nach Slowenien an. Das morgendliche Hangfahren am Podkoren ließ er aus. "Bisher bin ich dort immer ganz gut gefahren. Hoffen wir, dass es auch diesmal so sein wird", sagte Hirscher, der in Kranjska Gora in seiner Weltcup-Karriere bereits 17 Mal am Start war und elf Mal davon auf das Podest kam. 2016 gewann er Riesentorlauf und Slalom und wurde im zweiten Riesentorlauf Dritter.

Aufgrund der warmen Temperaturen und des zu erwartenden Regens am Samstag wird eine Salzbehandlung notwendig werden. ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher gibt sich dennoch zuversichtlich: "Ich glaube, es werden gute Rennen werden."

Österreichs Techniker haben zwei Tage in Kranjska Gora trainiert, die finale Vorbereitung erfolgte auf der Reiteralm. "Ich hoffe, dass wir den Schwung von der WM hierher mitnehmen konnten", sagte Puelacher. Bekanntlich gab es hinter Doppelweltmeister Hirscher hervorragende weitere Ergebnisse. Im Riesentorlauf gewann Roland Leitinger Silber, womit er sich im WCSL-Ranking auf Platz 14 verbesserte. Philipp Schörghofer landete im WM-Riesentorlauf auf Rang fünf. Im Slalom holte Manuel Feller Silber, Marco Schwarz wurde Siebenter und Michael Matt Achter.

Erst die Pflicht, dann Aspen

Während Schörghofer und wohl auch Manuel Feller für Aspen planen dürfen, wird es für Leitinger noch eng. "Ich werde nicht mit megamäßigen Erwartungen reingehen, sondern einfach wissen, was ich kann und probieren, das dann umzusetzen. Dann kommt sicher auch wieder ein gutes Rennen raus, weil es zur Zeit einfach vom Skifahren her gut funktioniert", sagte Leitinger, der sich auf dem steilen Podkoren wohlfühlt. Im Riesentorlauf-Gesamtweltcup fehlen ihm derzeit 18 Punkte, um um unter die Top 25 und damit zum Finale nach Aspen zu kommen.

Im Slalom ist laut aktuellem Stand neben den vier WM-Teilnehmern auch Marc Digruber (21.) für Aspen qualifiziert, Christian Hirschbühl (27.) fehlen derzeit sechs Zähler. Entscheidend ist freilich auch immer das Abschneiden der Konkurrenten. Für das Weltcupfinale sind in allen vier Disziplinen die Top 25 des jeweiligen aktuellen Weltcupstandes sowie die 500-Punkte-Fahrer, jeweiligen Weltmeister und Junioren-Weltmeister qualifiziert.

Einziger 500-Punkte-Läufer aus Österreich ist derzeit Hirscher. Hannes Reichelt und Matthias Mayer haben gute Chancen, die 500 Punkte während der Finalwoche bei ihren Rennen in Abfahrt und Super-G noch zu erreichen. Speziell für Mayer und seine Riesentorlauf-Ambitionen ist das interessant. Der Kärntner wird am Samstag auch in Kranjska Gora starten. (APA, 3.3.2017)