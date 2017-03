Sternstunden der Peinlichkeit

Vertauschte Kuverts und andere Pannen

Wenn Irren menschlich ist, war die Oscar-Vergabe noch nie so menschlich wie anno 2017. Das Kuvertvertauschungsdebakel war der schlagende Beweis dafür, dass man auch in der Welthauptstadt von Glitzer, Glamour, Glanz und Gloria vor haarsträubenden Missgeschicken nicht gefeit ist. War es der größte anzunehmende Unfall, oder hätte es noch peinlicher kommen? Wenn versehentlich Liebesgrüße aus der Lederhose als bester Film des Jahres angekündigt worden wäre? Schwer zu ermessen.

Für das gemeine Volk war die Oscar-Panne ein spezieller Grund zur Schadenfreude. Stars und Starinnen gehören zu einem Menschenschlag, den man mit Bewunderung, aber auch mit Neid betrachtet. Daher sieht man es hin und wieder gerne, wenn sich auch jene scheinbar übermenschlich perfekten Zelluloid-Halbgötter als fehlerträchtig und pannenaffin erweisen.

Das Illustrierten-Genre, das diese Instinkte bedient ("Die peinlichsten Pannen der Stars") erfreut sich anhaltenden Zuspruchs. Heerscharen von Paparazzi lauern Tag und Nacht mit meterlang ausgefahrenen Kamerarohren, um nur ja den nächsten Busenblitzer oder Höschenrutscher nicht zu verpassen. Wie sich Billy Joel eine Fleischflachse aus dem Zahnzwischenraum kletzelt, wurde ebenso für die Nachwelt aufgezeichnet wie die aus dem Leim gegangenen Wammen von John Travolta, Russell Crowe oder Mariah Carey.

Leider ist der Beruf des Paparazzo nicht mehr so krisenfest, wie er einmal war. Dies deshalb, weil nicht wenige Stars ihre Selfie-Peinlichkeiten selbst per Facebook oder Twitter in alle Welt hinaus expedieren. Ob es sich dabei um Rauschaktionen oder fehlgeleitete Eigenwerbung handelt, ist offen. Fest steht freilich eines: An Bilddokumenten, die beweisen, dass, alte deutsche Schlagerweisheit, im Le-he-ben, im Le-he-ben, mancher Schuss dane-he-ben geht, herrscht wahrlich kein Mangel.

Manchmal trifft ein Schuss aber auch. Am 9. Mai 1864 schätzte John Sedgwick, Nordstaatengeneral im amerikanischen Bürgerkrieg, die Lage auf dem Schlachtfeld von Spotsylvania ein und kam zum Schluss: "They could'nt hit an elephant at this distance". Sprach's und ward eine Sekunde danach von einem konföderierten Scharfschützen aus der Ferne erschossen. Ein berühmtes letztes Wort, eine berühmte letzte Einschätzungspanne des Starsoldaten. (Christoph Winder, Album, 3.3.2017)