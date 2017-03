Kraft nach WM-Double: "Positive Art kommt mir zugute"

Doppel-Weltmeister verblüffte sich selbst, schaffte, woran Innauer, Vettori, Schlierenzauer und Morgenstern scheiterten

Lahti – Doppel-Weltmeister im Skispringen. Mit etwas Abstand blickte Stefan Kraft stolz auf seine Leistungen in den WM-Einzelbewerben in Lahti zurück. Er hatte geschafft, was noch keinem Österreicher vor ihm gelungen war. Das wurde am Abend mit Kollegen und Coaches ein wenig gefeiert und am Freitag präsentierte sich der 23-Jährige völlig fit und blickte voller Elan dem Teambewerb am Samstag entgegen.

Die tolle Vorstellung im Großschanzenbewerb hatte Kraft selbst verblüfft. "Dass ich es hier zweimal so abrufen und mich zum Wettkampf hin immer steigern konnte, ist unglaublich. Das taugt mir irrsinnig", sagte der Double-Gewinner.

Nach außen hin schien ihm alles leicht von der Hand zu gehen, doch das sei nicht immer der Fall gewesen, gab Kraft zu. "Ich habe gewusst, dass mir die Schanzen hier taugen. Aber ich habe mir diesmal sehr schwergetan." Auf der Normalschanze hatte er erst am Tag vor dem Bewerb sein Aha-Erlebnis. Am Donnerstag war er auf dem großen Bakken voll fokussiert und weniger nervös als zuvor. "Der erste Sprung war nicht ganz ideal und damit hatte ich für das Finale eine Aufgabe, auf die ich mich konzentrieren konnte."

Beeindruckende Podestserie

Mit der zweiten Goldmedaille prolongierte der Weitenjäger auch seine Podest-Serie. Er war nun schon in neun Bewerben in Folge unter den ersten drei platziert. "Genial, dass das hier weitergegangen ist", meinte Kraft.

Der stets gut aufgelegte und bescheidene Ex-Stams-Schüler war nach Doppel-Gold stolz auf sich selbst. "Es ist schon sehr schön, dass mir etwas gelungen ist, was nicht einmal Innauer, Vettori, Gregor (Schlierenzauer) oder Morgi (Thomas Morgenstern) geschafft haben", merkte er an.

Von Morgenstern, der ein großes Idol des Teenagers Kraft war, gab es noch am Freitag Glückwünsche. "Wie die Zeit vergeht!", schrieb der Olympiasieger auf Twitter zu einem Foto von 2004, das ihn mit dem damals elfjährigen Kraft zeigte. "Gratulation zum zweiten Titel! Ich bin sehr stolz auf dich."

Time flys my friend 😜Congrats on your second World Championship title! Very proud of you 😊🥇🥇🇦🇹#Lahti2017 #skijumpingaut #stefankraft pic.twitter.com/VAE7a1MhxB — Thomas Morgenstern (@MorgensternT) March 2, 2017

Marcel Hirscher hatte in St. Moritz auch zweimal Gold erobert und er zog den Hut vor seinem ÖSV-Kollegen. "Was Stefan da geschafft hat, ist nicht nur eine historische Leistung, es zeugt auch von seiner mentalen Stärke. Ich weiß, was da in einem vorgeht und wie viel Druck auch entstehen kann. Daher meinen allergrößter Respekt. Chapeau!", sagte der Alpin-Star in einer Stellungnahme.

Kraft vergaß nicht, die Bedeutung seines Umfeldes, von Familie, Trainer, Serviceleuten und Coach, hervorzuheben. Als seine drei wichtigsten Bezugspersonen im Sport nannte der Pongauer nach seinem Triumph den ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin, dessen "Co" Alexander Diess, mit dem im Stützpunkt Rif bei Hallein viel Basisarbeit und auch Videostudium betrieben wird, und seinen Mentor und Manager Patrick Murnig.

"Patrick hat einen anderen Zugang. Nach einem schlechten Training sagte er 'lach ein bisserl, das bist nicht du'", erzählte Kraft. "Und dann geht es mir wieder besser." Der Salzburger ist keiner, der nach negativen Erlebnissen lange tüftelt. "Auch wenn etwas nicht gelingt, fange ich nicht zu verkopfen an", sagte er.

"Meine positive Art kommt mir zugute", nannte Kraft denn auch einen der wichtigsten Gründe für seine aktuelle Überlegenheit. Dabei war er keineswegs ein Senkrechtstarter wie etwa Gregor Schlierenzauer. Er stieg über Alpencup und Kontinentalcup langsam in den Weltcup auf. Dabei habe er immer eine Saison gebraucht, um sich zu etablieren.

Von Stams an die Spitze

In den Jahren im Skigymnasium Stams waren Christoph Strickner, der aktuelle Norwegen-Coach Alexander Stöckl ("Er hat sehr streng sein können") und der derzeitige Finnland-Trainer Andreas Mitter seine Betreuer. Unter Mitter schaffte er nach dem Wechsel zum Bundesheer und in den Stützpunkt in Rif den Sprung in den Weltcup.

"Ich habe mich stetig aufgebaut und daran geglaubt, dass ich zu den Besten gehören kann." Der dritte Rang beim Tourneefinale in Bischofshofen 2013 sei ein Schlüsselerlebnis gewesen, betonte Kraft.

Es gab aber auch Enttäuschungen, wie etwa 2014, als Kraft nicht für die Winterspiele in Sotschi nominiert wurde. Doch er nutzte damals die wettkampffreie Zeit für eine Änderung bei der Bindung. "Ab dann ist es richtig rund gelaufen", erklärte der Sieger von acht Weltcupbewerben. "Jetzt bin ich seit vier Jahren in den Top Ten. Das zeigt, dass ich einer der besten Skispringer sein kann. Das taugt mir am meisten", meinte Kraft.

Vorfreude auf Pyeongchang und Seefeld

Der aktuelle Weltcup-Zweite blickte auch schon ein Jahr voraus – die Olympischen Spiele in Pyeongchang warten. "Ich bin in einem perfekten Alter und die Schanzen taugen mir", sagte Kraft zum möglichen Olympia-Debüt. Bei der WM in Seefeld 2019 darf Österreich dank seiner Erfolge Fünfer-Teams stellen. "Es ist genial, dass ich jetzt für Seefeld Fixplätze habe und auch für das Team sind fünf Startplätze sensationell. Davon profitieren wir sicher", erklärte der "Überflieger".

In Lahti galt seine volle Konzentration aber noch dem Teambewerb, in dem er am Samstag eine vierte Medaille erobern kann. Ein großes Fest soll nach Saisonende in Großarl folgen. Da will Kraft mit allen Beteiligten ordentlich feiern. (APA, 3.3.2017)