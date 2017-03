Simkarte ermöglicht weltweite Whatsapp-Nutzung um 12 Euro pro Jahr

Zahlt man einen Aufpreis, dann kann man auch über die Apps telefonieren

Warum ein kurzes Telefonat führen, wenn man Unklarheiten und Probleme auch mit hunderten Whatsapp-Nachrichten beseitigen kann. Dies Art zu kommunizieren nimmt nicht nur bei Teenagern, sondern auch in der Geschäftswelt rapide zu. Für Nutzer, die gerne mit Messengern kommunizieren hat das italienische Unternehmen Chatsim ein Angebot parat: Für 12 Euro pro Jahr kann man weltweit über Mobilfunknetze Nachrichten und Emojis via WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram sowie weiteren Anbietern verschicken.

Telefonie gegen Aufpreis möglich

Zahlt man einen Aufpreis (ab 12 Euro), dann kann man auch über die Apps telefonieren sowie Fotos und Videos teilen. Voraussetzung ist die Nutzung der Chatsim-Simkarte, daher kommt das Angebot wohl hauptsächlich für Reisende, die ihre Roaminggebühren senken wollen, und Nutzern von Smartphones mit Dual-Sim in Frage.

Im Netz von A1 und T-Mobile

Chatsim konnte seit 2015 bereits 250.000 Kunden gewinnen. Das Geschäftsmodell rechnet sich, da die Messenger-Apps vergleichsweise wenig Datenvolumen benötigen und dieses günstig bei etablierten Mobilfunkern zu haben ist, erklärte ein Produktmanager zum WebStandard am Rande des Mobile World Congress in Barcelona. In Österreich werden die Netze von T-Mobile und A1 genutzt. Die für den Dienst notwendige Simkarte wird auch international verschickt. (sum, 6.3.2017)