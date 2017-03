Spitzen der Republik würdigen Oberhauser bei Trauerfeier

Ansprachen von Van der Bellen, Bures, Kern, Foglar und Autorin Rabinowich – Große Traueranzeigen in den Tageszeitungen

Wien – Die Spitzenvertreter der Republik werden die an Krebs verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) bei der Trauerfeier am Sonntag würdigen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) werden Ansprachen halten, zuvor reden ÖGB-Präsident Erich Foglar und die Autorin Julya Rabinowich.

Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13 Uhr in der Feuerhalle Simmering am Wiener Zentralfriedhof, sie wird wegen des beschränkten Platzangebotes in Ton und Bild vor die Halle übertragen. Zuvor – von 9 bis 11 Uhr – hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von der beliebten Ministerin zu verabschieden.

Sowohl die SPÖ als auch die gesamte Bundesregierung bekundeten am Freitag ihre Trauer um die am Donnerstag vergangener Woche verstorbene Politikerin in Inseraten in den Tageszeitungen. "Schön, dass wir Sabine Oberhauser kennen durften und mit ihr zusammenarbeiten konnten. Ihre wunderbar optimistische und frohe Art sowie ihr unermüdliches Engagement werden uns sehr fehlen", heißt es in der von Kanzler, Vizekanzler, den elf Ministerin und zwei Staatssekretären unterzeichneten Traueranzeige der Regierung. (APA, 3.3.2017)