Eberhard-Triumph in Pyeongchang

ÖSV-Biathlet feiert nach brillanter Schieß- und Laufleistung dritten Weltcupsieg – Topergebnis bei Olympia-Generalprobe auch für Landertinger und Eder

Pyeongchang – Österreichs Biathleten haben am Freitag in Pyeongchang eine mehr als gelungene Olympia-Generalprobe hingelegt – allen voran Julian Eberhard. Der Salzburger gewann im ersten Weltcuprennen nach der Weltmeisterschaft in Hochfilzen den Sprintbewerb nach fehlerfreier Schießleistung und einem Traumlauf mit Respektabstand vor dem US-Amerikaner Lowell Bailey und dem Franzosen Martin Fourcade.

Es war Eberhards zweiter Saisonerfolg und sein dritter insgesamt. Der ebenfalls fehlerfreie Einzelweltmeister Bailey hatte in dem 10-km-Bewerb einen Rückstand von 40,7 Sekunden, der französische Gesamtweltcupführende lag nach zwei Fehlschüssen 45,4 Sekunden hinter dem Sieger.

Knapp hinter Fourcade reihte sich Dominik Landertinger (48,1/0 Strafrunden) als Vierter ein, Simon Eder (2) komplettierte das enorm starke ÖSV-Abschneiden als Achter. (red, 3.3.2017)

Biathlon-Weltcup in Pyeongchang (KOR):

Herren, Sprint (10 km):

1. Julian Eberhard (AUT) 23:11,1 Min. (0 Schießfehler = Strafrunden)

2. Lowell Bailey (USA) +40,7 Sek. (0)

3. Martin Fourcade (FRA) 45,4 (2)

4. Dominik Landertinger (AUT) 48,1 (0)

5. Erik Lesser (GER) 50,3 (1)

6. Dominik Windisch (ITA) 54,1 (1)

7. Serafin Wiestner (SUI) 1:02,3 Min. (1)

8. Simon Eder (AUT) 1:05,5 (2)



Weiters:

21. Lorenz Wäger (AUT) 1:29,0 (0)

59. Fabian Hörl (AUT) 2:38,5 (1)

72. Sven Grossegger (AUT) 2:57,4 (2)

Weltcup-Gesamtstand nach 20 von 26 Rennen:

1. Fourcade 1.068 Punkte

2. Anton Schipulin (RUS) 708

3. Simon Schempp (GER) 673

4. Johannes Thingnes Bö (NOR) 621

5. Eberhard 573

6. Arnd Peiffer (GER) 560

19. Landertinger 331

24. Eder 304

32. Daniel Mosotitsch (AUT) 32

59. Wäger 45

Sprint-Weltcup nach 7 von 9 Rennen:

1. Fourcade 370

2. Eberhard 282

3. Peiffer 208