Nebelparder mit gefrorenem Sperma gezeugt

Zoo von Nashville an Zuchtprogramm für die bedrohte Art beteiligt

Nashville – Am 1. März ist im Nashville Zoo im US-Staat Tennessee ein Nebelparder-Baby zur Welt gekommen und wird dort nun von Hand aufgezogen. Es ist nicht der erste Nebelparder, der in diesem Zoo geboren wurde. Dieser ist aber etwas ganz Besonders: Er wurde bei einer künstlichen Befruchtung mit zuvor gefrorenem Sperma gezeugt.

Spezies-Steckbrief

Der Nebelparder (Neofelis nebulosa) ist die am wenigsten bekannte Art der Großkatzen, zu denen er aufgrund anatomischer Merkmale zählt – mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 60 bis 100 Zentimetern und einem Gewicht um die 20 Kilogramm ist er vergleichsweise kleinwüchsig. Mit ihrem gemusterten Fell erinnern die Tiere ein wenig an Leoparden, ihre charakteristischen Flecken sind allerdings deutlich größer.

Freilebend kommen die Waldbewohner, die viel Zeit in Bäumen verbringen, in Teilen Südostasiens vor. In den meisten Regionen schrumpfen die Populationen, vor allem weil Jagd auf die Tiere gemacht und ihr Lebensraum zerstört wird. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Nebelparder als gefährdet ein.

Maßnahmen zur Arterhaltung

Der Zoo von Nashville beteiligt sich an einem Zuchtprogramm für die bedrohte Art. Bei der Zeugung dieses männlichen Tieres sei aber erstmals tiefgefrorenes und wieder aufgetautes Sperma eingesetzt worden – eine enorme Leistung, wie Heather Robertson, leitende Tierärztin des Zoos, betont. "Es bedeutet, dass wir rund um die Welt Samen von Nebelpardern einsammeln und aufbewahren können und die Trächtigkeitssraten nach künstlicher Befruchtung bei dieser Art verbessern können." (APA7red, 3. 3. 2017)