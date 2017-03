Vermeintlich leichte Kost für RB Leipzig

Hasenhüttl-Elf gegen Teams aus zweiter Tabellenhälfte gefordert – Zuerst am Freitag gegen Augsburg, dann gegen Wolfsburg, Bremen und Darmstadt

Augsburg – Das deutsche Fußball-Bundesliga-Sensationsteam RB Leipzig ist im Kampf um einen Champions-League-Platz in den nächsten Wochen gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte gefordert. Den Anfang macht am Freitag zum Auftakt der 23. Runde das Auswärtsduell mit dem 13. FC Augsburg. An die Hausherren haben sie gute Erinnerungen, starteten sie doch gegen sie im Herbst eine Serie von acht Siegen in Folge.

Damit stürmte der Aufsteiger damals gar auf Rang eins. Nach 22 Runden ist die Truppe von Coach Ralph Hasenhüttl fünf Punkte hinter Titelverteidiger Bayern München Zweiter. Der Vorsprung auf den Dritten Borussia Dortmund beträgt beruhigende acht Punkte, der Vierte 1899 Hoffenheim ist gar schon zehn Zähler zurück. "Wir schauen nicht auf die nächsten acht Wochen, wir schauen auf das nächste Spiel, und das ist für uns genauso schwer wie das letzte, das wir gespielt haben", sagte Hasenhüttl.

Der Steirer hat mit seiner Mannschaft nach dem Heim-0:3 gegen den Hamburger SV zuletzt wieder zwei Erfolge hintereinander gefeiert, dabei bei Borussia Mönchengladbach (2:1) und zuletzt gegen den 1. FC Köln (3:1) die Oberhand behalten. Nach Augsburg, das im Herbst mit 2:1 besiegt wurde, warten mit dem VfL Wolfsburg (14.), Werder Bremen (15.) und Schlusslicht Darmstadt noch schlechter klassierte Teams.

"Die Augsburger haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie schwer zu besiegen sind, und auch die Spiele danach werden schwer", glaubte Leipzigs Abwehrspieler Marvin Compper. Das sieht auch Hasenhüttl ähnlich: "Es gibt in der Bundesliga keine einfachen Spiele. Nicht umsonst kommen vor allem zum Saisonende auf einmal Ergebnisse, die kein Mensch für möglich hält."

Auf dem Platz wird es zu einem interessanten Aufeinandertreffen von ÖFB-Teamspielern kommen. Augsburgs Martin Hinteregger, der im Gegensatz zu Georg Teigl über einen Stammplatz verfügt, wird auch die Aufgabe haben, Marcel Sabitzer in den Griff zu bekommen. Bei den Leipzigern wird wohl auch der defensive Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker beginnen. Beide Teams holten aus den jüngsten fünf Spielen drei Siege bei zwei Niederlagen.

Sollten die Leipziger wie im Herbst in einen Lauf kommen, wäre vielleicht auch noch der Sprung nach ganz oben möglich. In der vorletzten Runde kommt es am 13. Mai in der Red Bull Arena jedenfalls noch zu einem direkten Duell der beiden Topteams. (APA/dpa, 3.3.2017)

23. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga:

Freitag (20.30 Uhr):

FC Augsburg (Hinteregger, Teigl) – RB Leipzig (Sabitzer, Ilsanker, Trainer Hasenhüttl)

Samstag (15.30):

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (Dragovic, Baumgartlinger, Özcan), FSV Mainz (Onisiwo) – VfL Wolfsburg, 1. FC Köln (Trainer Stöger) – FC Bayern München (Alaba), SV Werder Bremen (Junuzovic, Grillitsch, F. Kainz) – SV Darmstadt, 1899 Hoffenheim – FC Ingolstadt (Suttner, Hinterseer). 18.30: Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 (Schöpf, Burgstaller)

Sonntag (15.30):

Eintracht Frankfurt (Lindner) – SC Freiburg. 17.30: Hamburger SV (Gregoritsch) – Hertha BSC