Zweite Niederlage in Folge für NBA-Leader Golden State

Portland gewinnt trotz 45 Punkten von Westbrook für Oklahoma

Chicago/Portland (Oregon) – Die Golden State Warriors haben erstmals seit knapp zwei Jahren bzw. 146 Matches wieder zwei Spiele hintereinander im Grunddurchgang verloren. Der NBA-Spitzenreiter bezog am Donnerstagabend eine 87:94-Niederlage bei den Chicago Bulls. Zuletzt hatten Stephen Curry und Co. im April 2015 zwei Niederlagen in Folge in der "regular season" kassiert.

Die Gäste aus Kalifornien, die ohne ihren am Knie verletzten Superstar Kevin Durant auskommen mussten, hatten wie schon bei der jüngsten Niederlage in Washington Probleme mit ihren Distanzwürfen. So kamen die "Splash Brothers" Curry (2) und Klay Thompson (1) nur auf insgesamt drei verwertete "Dreier" bei 22 Versuchen (je 11). Curry war trotzdem mit 23 Punkten vor Chicago-Star Jimmy Butler (22) Topscorer der Partie.

Oklahoma City Thunder verlor indes trotz 45 Punkten von Russell Westbrook in Portland 109:114. Allerdings verwertete der Mann mit der Nummer 0 lediglich zwölf seiner 36 Würfe aus dem Feld. Auch die dritte Partie des Tages brachte einen 120:103-Heimsieg der Phoenix Suns über die Charlotte Hornets. (APA, 3.3.2017)

NBA vom Donnerstag:

Chicago Bulls – Golden State Warriors 94:87

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 120:103

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 114:109