Aus für "Tatort"-Ermittler Mario Kopper in Ludwigshafen

Schauspieler Andreas Hoppe hört nach mehr als 20 Jahren als Fernsehkommissar auf

Ludwigshafen/Wien – Nach gut 20 Jahren hört Andreas Hoppe beim Ludwigshafener "Tatort" auf. Das teilte der verantwortliche SWR am Donnerstag mit. Hoppe hatte seit 1996 als Kommissar Mario Kopper an der Seite von Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in der Krimireihe ermittelt. Zuletzt spielten die beiden im von den meisten Kritikern vernichteten Impro-"Tatort" "Babbeldasch".

Zum letzten Mal soll Kopper als Polizist im Herbst zu sehen sein, wenn der 57. und letzte Fall ("Kopper") des Ermittlerduos ausgestrahlt wird. (APA, dpa, 3.3.2017)