Vonn als Favoritin in Olympia-Generalprobe

US-Amerikanerin erzielte in beiden Trainings für die Abfahrt in Jeongseon Bestzeit

Jeongseon/Wien – Lindsey Vonn startet als Favoritin in die Olympia-Generalprobe in Jeongseon. Die US-Amerikanerin fuhr auch im zweiten und letzten Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag Bestzeit.

Christine Scheyer wurde als beste Österreicherin Siebente. Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier teilen sich den 13. Platz. Ricarda Haaser fuhr auf Rang 16, Nicole Schmidhofer auf 18. Tamara Tippler und Elisabeth Görgl schieden aus.

Wie im ersten Training belegte Ilka Stuhec Platz zwei. Die in der Disziplinen-Wertung deutlich führende Weltmeisterin vermochte als Einzige mit Lindsey Vonn mitzuhalten. Die Slowenin lag eine Zehntelsekunde zurück, gehörte allerdings zu jenen Fahrerinnen, die nicht alle Tore korrekt passierten. Die drittplatzierte Sofia Goggia, die letzte Konkurrentin von Ilka Stuhec im Kampf um die kleine Kristallkugel, war schon über neun Zehntel langsamer als die Amerikanerin. Die Italienerin beging ebenfalls einen Torfehler. (APA/sda, 3.3.2017)

Zweites und letztes Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag:

1. Lindsey Vonn (USA) 1:39,38. 2.* Ilka Stuhec (SLO) 0,10. 3.* Sofia Goggia (ITA) 0,93. 4. Stacey Cook (USA) 1,53. 5. Michelle Gisin (SUI) 1,60. 6. Breezy Johnson (USA) 1,67. 7. Christine Scheyer (AUT) 1,75. 8.* Jacqueline Wyles (USA) 1,84. 9. Tina Weirather (LIE) 2,01. 10. Laurenne Ross (USA) 2,14. Ramona Siebenhofer (AUT) und Stephanie Venier (AUT) teilen sich den 13. Platz. Ricarda Haaser (AUT) fuhr auf Rang 16, Nicole Schmidhofer (AUT) auf Rang 18. – * Torfehler. – 50 Fahrerinnen gestartet, 44 klassiert. – Ausgeschieden u.a.: Fabienne Suter (SUI), Corinne Suter (SUI).