In diesen Städten sind Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt zufrieden

Eine Auswertung gibt Aufschluss darüber, in welchen Städten die Österreicher am zufriedensten mit ihrem Gehalt sind. Der Osten schneidet schlecht ab

Geld allein macht auch nicht glücklich – ja,.. Aber ein entscheidender Faktor für die Zufriedenheit im Job ist das Gehalt allemal. Die Arbeitgeberbewerungsplattform kununu hat sich angesehen, wo diese Zufriedenheit (bei den Benutzern ihrer Plattform) am höchsten ist: Linz und Eisenstadt liegen Kopf an Kopf.

Wie wurde dies erhoben? Der Index basiert auf 33.310 Bewertungen der letzten beiden Jahre zum Thema Gehalt auf kununu. Mitarbeiter können hier anonym angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Gehalt sind und ob das Gehalt der Verantwortung entspricht. Die Skala reicht von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut). Berücksichtigt wurden Daten der neun österreichischen Landeshauptstädte.

Linz und Eisenstadt erreichen beide einen Score von 3,64. Die burgenländische Landeshauptstadt hat sich im Vergleich zum letzten Jahr enorm verbessert und klettert vom letzten zum ersten Platz. Den dritten Platz belegt wie schon im Vorjahr Salzburg mit einem Score von 3,53. Das aktuelle Schlusslicht bildet St. Pölten (3,26).

Nicht nur zur Gehaltszufriedenheit, sondern auch zur Work-Life-Balance hat sich kununu die Bewertungen angesehen. Jene Städte, in denen die Angestellten mit dem Gehalt zufrieden sind, sind auch hier im Ranking voran. Wien liegt bei der Gehaltszufriedenheit an vorletzter Stelle (3,30). In der Kategorie Work-Life-Balance sieht es noch schlechter aus. Die Bundeshauptstadt rutscht hier sogar auf den letzten Platz ab. Das sei vor allem vor dem Hintergrund bemerkenswert, als Wien regelmäßig als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet werde.

Generell waren österreichische Arbeitnehmer 2016 zufriedener mit ihrem Gehalt (3,51 Durchschnittswert) als im Vorjahr (3,29). Allerdings: Zufriedener sind die Teilnehmer mit ihren Kollegen, den Aufgaben und der Gleichberechtigung. Erst dann kommt das Gehalt. Am schlechtesten bewerteten österreichische Arbeitnehmer ihre Karrieremöglichkeiten sowie das Image ihrer Arbeitgeber.

"Das Gehalt ist längst nicht mehr der einzige Motivationsfaktor am Arbeitsplatz. Klar freuen wir uns alle über eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus. Aber Geld motiviert nicht dauerhaft. Ein gutes Miteinander mit den Kollegen, ein attraktives Arbeitsumfeld und ein interessanter Aufgabenbereich sind auf lange Sicht genauso wichtig", so Johannes Prüller, Pressesprecher von kununu. "Engagement lässt sich nicht mit Geld kaufen. Ein faires Gehalt gehört heute vielmehr zu einem attraktiven Gesamtpaket dazu." (lhag, 9.3.2017)