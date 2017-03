Baukartell soll sich in Ostösterreich Millionen erschlichen haben

Jahrelang wurden Auftraggeber im öffentlichen Dienst geprellt. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt

Wien – Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ein Baukartell aufgedeckt. Demnach haben eine Handvoll Unternehmen aus Ostösterreich bei Aufträgen von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Leistungen zu überhöhten Preisen angeboten, berichtete die "ZiB 2" am Donnerstag. Der Schaden liege im zweistelligen Millionenbereich. Bisher wurden 350 Bauprojekte aufgedeckt und zur Anzeige gebracht, wie BWB-Chef Theodor Thanner dem ORF bestätigte.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wegen wettbewerbsbeschränkender Absprachen im Vergabeverfahren. Die Geschädigten sind die Steuerzahler.

Aufgeflogen war der Skandal durch die Aussage eines Kronzeugen, der sich an die BWB wandte. In der Folge seien Hausdurchsuchungen durchgeführt worden und Unterlagen wie Schriftverkehr und E-Mails beschlagnahmt und ausgewertet worden. So sollen rund 50 Auftraggeber im öffentlichen Bereich geprellt worden sein. Das Auftragsvolumen lag stets unter einem Wert von fünf Millionen Euro. Für sechs Unternehmen wurden bereits Bußgelder beantragt. Das Delikt hat aber auch strafrechtliche Konsequenzen: Bei einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft. (red, 3.3.32017)