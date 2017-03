Sieben Gefangene bei Brand in argentinischem Polizeirevier gestorben

Männer zündeten Matratzen in ihrer Zelle an

Buenos Aires – Bei einer Meuterei in einem Kommissariat in Argentinien sind sieben Gefangene ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse sei bei dem Vorfall am Donnerstag schwer verletzt worden, verlautete aus dem Ministerium für öffentliche Sicherheit.

Nach Angaben der Website TN.com.ar hatten die Männer während der Auseinandersetzung Matratzen in ihrer Zelle angezündet. Insgesamt überlebten zwölf Gefangene den Brand in dem Polizeirevier in der etwa 230 westlich von Buenos Aires gelegenen Stadt Pergamino. (APA. 3.3.2017)