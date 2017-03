Suche nach einer Nachfolgerin für Oberhauser schwierig

Angesichts drohender Neuwahlen im Herbst könnte es schwierig werden, geeignete Personen zu finden, die sich dem Risiko aussetzen, den Job bald wieder los zu sein

Wien – Noch will sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) nicht festlegen, die Nachfolge der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser soll nächste Woche kurz nach ihrem Begräbnis geklärt werden.

Als chancenreiche Kandidatin wird Pamela Rendi-Wagner genannt, derzeit Sektionsleiterin im Gesundheitsministerium. Angesichts drohender Neuwahlen im Herbst könnte es schwierig werden, andere geeignete Personen zu finden, die sich dem Risiko aussetzen, den Job bald wieder los zu sein. Rendi-Wagner, die als hochqualifiziert gilt, könnte immerhin wieder in den öffentlichen Dienst zurückkehren.

Allerdings hatte Oberhauser auch die Frauenagenden inne, und die SPÖ-Frauen beharren darauf, dass die Position mit einer Person aus den eigenen Reihen besetzt wird. Gaby Schaunig, Finanzlandesrätin der SPÖ in Kärnten, könnte Gesundheit und Frauen übernehmen, will dem Vernehmen nach aber nicht nach Wien wechseln. Die Alternative wäre Staatssekretärin Muna Duzdar, der die Frauenkompetenz überantwortet werden könnte. Womit die Frauenangelegenheiten allerdings von einem Ministerium in ein Staatssekretariat wandern würden – ein Signal, das in der SPÖ auch nicht gut ankäme. (red, 2.3.2017)